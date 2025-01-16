Dizayi, Erbil'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak'tan Türkiye'ye petrol akışının durmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ceyhan Limanı'na gönderilen petrolün Irak'ta bütçeyi çözecek bir faktör olduğunu ifade eden Dizayi, sevkiyatın yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü vurguladı.

Dizayi, petrol akışının durmasının şu ana kadar IKBY'ye 23 milyar dolar zarara mal olduğunu vurgulayarak, bu durumun Irak bütçesine de zarar verdiğine işaret etti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Irak petrolünün Türkiye üzerinden yeniden sevkiyata başlaması için Erbil ve Bağdat arasında devam eden görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamadı.