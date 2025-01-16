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Ekonomi

Komşudan Türkiye itirafı! 23 milyar dolar zarara uğradılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının bölgeye 23 milyar dolar zarara yol açtığını belirtti.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 19:35 - Güncelleme:
Komşudan Türkiye itirafı! 23 milyar dolar zarara uğradılar
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Dizayi, Erbil'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak'tan Türkiye'ye petrol akışının durmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ceyhan Limanı'na gönderilen petrolün Irak'ta bütçeyi çözecek bir faktör olduğunu ifade eden Dizayi, sevkiyatın yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü vurguladı.

23 MİLYAR DOLAR ZARARA MAL OLDU

Dizayi, petrol akışının durmasının şu ana kadar IKBY'ye 23 milyar dolar zarara mal olduğunu vurgulayarak, bu durumun Irak bütçesine de zarar verdiğine işaret etti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Irak petrolünün Türkiye üzerinden yeniden sevkiyata başlaması için Erbil ve Bağdat arasında devam eden görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamadı.

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