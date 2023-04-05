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Ekonomi

Komşudan Türkiye'ye gönderildi! Tam 8 tır...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için ilaç ve tıbbi cihaz taşıyan 8 tırlık yardım gönderdi.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Komşudan Türkiye'ye gönderildi! Tam 8 tır...
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Erbil'deki Şanedar Parkı'nda düzenlenen yardım etkinliğine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, Erbil Valisi Ümit Hoşnav ve Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed katıldı.

Başkonsolos Yakut, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 2 ay önce tarihinin en büyük deprem felaketiyle sarsıldığını dile getirdi.

Depremin yol açtığı yıkıcı tablo ve acı insani sonuçlar karşısında uluslararası yardım ihtiyacı doğduğunu ve 100'ün üzerinde ülkenin Türkiye'ye yardım önerdiğini vurgulayan Yakut, "IKBY de Türkiye'deki depremzedelere yardım gönderenler arasında ön saflarda yer aldı. Gerek bölgesel hükümet, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek sıradan vatandaşlar Türkiye'ye yardım etmek için sıraya girdiler ve harekete geçtiler." diye konuştu.

Yakut, bu yardım faaliyetlerinde Barzani Yardım Vakfının öne çıkan aktörler arasında yer aldığını ve Vakfın yardımlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün de ilaç ve tıbbi cihaz taşıyan 8 tırın Türkiye'ye doğru yola çıkacağını belirten Yakut, şunları söyledi:

"Bunlar bizim iletmiş olduğumuz ihtiyaç listesi çerçevesinde IKBY Sağlık Bakanlığı tarafından bir araya getirildi. Tabii ben şuna dikkati çekmek istiyorum: Bu tırlar sadece ilaç ve tıbbi malzeme taşımıyor. Aynı zamanda bölge halkının Türkiye'ye olan muhabbetini, dostluğunu ve vefasını taşıyor."

Başkonsolos Yakut, yardımlar için Türkiye'deki tüm depremzedeler adına teşekkürlerini sundu.

Sağlık Bakanı Berzenci de 258 çeşit ilacın bulunduğu 8 tırlık konvoyun sağlık çalışanlarınca Adana'daki yetkililere teslim edilmek üzere yola çıkacağını belirtti. Berzenci, tüm sağlık malzemeleri ve ilaçların kalite kontrolden geçirildiğini de sözlerine ekledi.

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