Komşuya doğal gaz müjdesi! Türkiye üzerinden gönderilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışama ziyareti için Bakü'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Şara, bakanlar ve diğer yetkililerin de katılımıyla görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, devrik Beşşar Esed rejiminin uzun yıllar Azerbaycan'a karşı dostane olmayan siyaset izlediğini ve ilişkilerde durgunluk yaşandığını belirtti.

Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra işbirliği anlamında bakış açılarının ciddi biçimde genişlediğini belirten Aliyev, bunu ilerletmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da Azerbaycan'ın Suriye'ye gösterdiği kardeşçe destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti.

Şara, devrik rejimin birçok ülkeyle olduğu gibi Azerbaycan'la da ilişkileri zedelediğini fakat artık ülkesinin Azerbaycan ile siyasi, ekonomik, kültürel, insani ve diğer alanlarda işbirliğine açık olduğunu söyledi.

- AZERBAYCAN, SURİYE'YE GAZ İHRAÇ EDECEK

Görüşmede, iki ülke arasında özellikle enerji alanındaki işbirliğinin önemi vurgulandı. Suriye'nin ciddi enerji sıkıntılarıyla karşı karşıya olduğu ifade edilerek, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesine yönelik projenin yakın zamanda hayata geçirileceği bildirildi. Bu projenin, Suriye'nin enerji güvenliğine önemli katkı sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca, Azerbaycan'ın Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına katkı sunabilecek kapasiteye sahip olduğu vurgulandı.

Şara, ülkesinin enerji sıkıntılarının çözümünde Azerbaycan'ın desteğinin büyük önem taşıdığını ve bunun Suriye'nin kalkınmasına hizmet edeceğini söyledi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında eğitim, kültür ve insani alanlardaki işbirliği konuları da ele alındı. Suriyeli öğrencilere Azerbaycan'da burs imkanı sağlanması ve tarihi ile kültürel anıtların restorasyonu gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerde yürüttüğü yeniden inşa ve kalkınma çalışmalarındaki deneyimlerine dikkat çekilerek, bu tecrübenin Suriye'nin çatışma sonrası yeniden inşa sürecine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Aliyev ve Şara daha sonra baş başa görüştü.