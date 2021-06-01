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Ekonomi

Komşuyla kritik anlaşma! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Gürcistan arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de yer aldı.

AA01 Haziran 2021 Salı 10:10 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 10:23
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İki ülke arasında 19 Temmuz 2016'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye ile Gürcistan, yatırımlara adil ve hakkaniyete uygun muamele edilmesi, yatırımlar için istikrarlı bir ortamın sürdürülmesi ile ekonomik kaynakların etkin kullanımının en üst seviyeye çıkarılması ve yaşam standartlarının geliştirilmesi konularında mutabık kaldı.

İki ülke, yatırım fırsatlarına dair bilgi teatisi yolu dahil olmak üzere, kendi ülkesinde diğer ülkenin yatırımcılarını teşvik edecek.

Taraflar karşılıklı olarak bir yatırımla bağlantılı gerekli izinlerin verilmesi ile danışmanlar ve uzmanların faaliyetleri için gerekli olan izinlerin verilmesini kolaylaştıracak.

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