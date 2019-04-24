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Konkordatoda ibre döndü: 787 firma süreçten çıktı

Bankalarla yapılan müzakereler neticesinde konkordato sürecinden çıkan firma sayısı 787’ye ulaştı. Bu firmaların bankalara olan 8 milyar TL’lik kredi borcu da konkordato kapsamından çıktı. Rakamın artması bekleniyor.

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Ekonomide yaşanan dengelenme konkordatolu firmalarda da görülmeye başlandı. Konkordatodan çıkışlar hız kazanırken, yeni konkordato müracaatları azaldı. 2019 yılının ilk çeyreğinde yeni konkordato müracaatları, 2018'in son çeyreğine göre 3’te 2 oranında azaldı. Yani yeni başvurular 3’te 1’e düştü. Konkordato müracaatları 2018 ekimde 457, kasımda 483, aralıkta 326, ocakta 167, şubatta 165, martta 97,  12 Nisan’a kadar ise  40 olarak gerçekleşti. Bankalarca konkordatolu firmaların kredilerinin yapılandırılması konusunda yürütülen heyet çalışmaları sayesinde yüzlerce firmanın kredileri yapılandırılırken, çok sayıda firmanın yapılandırma çalışmaları devam ediyor. 787 firma ve 8 milyarlık kredi paketi konkordatodan çıktı. Önümüzdeki süreçte konkordatodan çıkan firma sayısının artması bekleniyor.
 
SAYISI GENİŞLEDİ  
 
2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmıştı. Şubat ayı itibarıyla 7 büyük bankaya ilave olarak diğer bankalar da yapılandırma müzakerelerine katılmaya başladı. 
 
1000’DEN FAZLA FİRMA YOLA KENDİ DEVAM EDECEK
 
Konkordatodan çıkış yapanlar arasında Nuhoğlu İnşaat A.Ş., Ömür Çelik A.Ş., ABC Uluslararası Transport A.Ş., CW Enerji Mühendislik A.Ş., Günaydınlar Lojistik Ltd. Şti, Gilan Mücevherat A.Ş., Taha Kargo Dış Ticaret A.Ş., Delta Makine Yapım Sanayi A.Ş. gibi çok sayıda önemli firma yer alıyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde konkordatodan çıkan firma sayısının bini aşacağı ve 15 milyar TL’lik kredi paketinin konkordato kapsamından çıkarılacağı tahmin ediliyor. 

FİRMALARA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ

Sektör temsilcileri, bankaların kredi borçlarını ödemekte zorlanan firmalara bakış açısının son dönemde değiştiğini vurguladı. Önceden bankalarla anlaşmakta zorluk yaşayan firmalara, bugün bizzat bankalarca çözüm önerileriyle gelindiğini belirtildi. (Akşam)

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