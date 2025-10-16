İSTANBUL 20°C / 14°C
Ekonomi

Kont satışları arttı

Türkiye genelinde konut satışı sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 10:20
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artışla 150 bin 657'ye çıktı.

İstanbul, 24 bin 119 ile eylülde en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 13 bin 417 konut satışıyla Ankara, 8 bin 544 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

