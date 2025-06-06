Konteynerde tüm zamanların rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı mayıs ayı denizcilik istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Mayıs ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak bir milyon 366 bin 430 TEU'ya ulaştı. Böylece bir ayda limanlarımızda elleçlenen en yüksek konteyner miktarına ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdık." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, ayrıca yılın ilk 5 ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 5 milyon 817 bin 227 TEU olarak gerçekleştiğini belirtti.

-5 AYDA 230 MİLYON 61 BİN 982 TON YÜK ELLEÇLENDİ

Limanlarda gerçekleşen yük elleçlemesine ilişkin verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Bu yılın mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 48 milyon 166 bin 570 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 230 milyon 61 bin 982 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

-"YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI 35 MİLYON 822 BİN 570 TONA ULAŞTI"

Mayıs ayında yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 13 milyon 612 bin 552 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 22 milyon 210 bin 18 ton olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yurt dışı yük taşımaları 2024'ün aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 35 milyon 822 bin 570 tona ulaştı." açıklamasında bulundu.

-ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE

Bölge liman başkanlıkları bazında ise mayıs ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 825 bin 874 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 413 bin 983 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 250 bin 843 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, mayıs ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 424 bin 286 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 919 bin 714 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

-EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK CİNSİ 40'LIK DOLU KONTEYNER

Uraloğlu, mayıs ayında taşınan yük cinsleri bazında 890 bin 637 tonluk artış ile bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin 40'lık dolu konteynerler olduğunu kaydederek limanlarda 7 milyon 949 bin 551 ton 40'lık dolu konteynerler elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mayıs ayında portland çimento bir milyon 275 bin 543 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 534 bin 822 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir yük cinsleri takip etti."

-EN FAZLA YÜK RUSYA'DAN GELDİ

Uraloğlu, deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD'ye ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Uraloğlu ayrıca deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu da bildirdi.