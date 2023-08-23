İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2023 Çarşamba / 7 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2032
  • EURO
    29,5078
  • ALTIN
    1665.65
  • BIST100
    7778.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Konumumuz güçlendi! En son imzalanan anlaşmalar Türkiye'yi alternatifsiz bir duruma getirdi
Ekonomi

Konumumuz güçlendi! En son imzalanan anlaşmalar Türkiye'yi alternatifsiz bir duruma getirdi

Azerbaycan ve Türkiye'nin en son imzalanan anlaşmalar ile gaz teminatında esas devletler konumuna geldiğine dikkat çeken uzmanlar, Türk dünyası ülkeleri ve Türkiye'nin enerji güvenliğinde alternatifsiz bir duruma geleceğini belirtti.

TRT Haber23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Konumumuz güçlendi! En son imzalanan anlaşmalar Türkiye'yi alternatifsiz bir duruma getirdi
ABONE OL

Avrupa'nın enerji ihtiyacında Türk dünyasının konumu güçleniyor. Macaristan, Azerbaycan ve Türkmenistan ile doğal gaz alımı görüşmelerinde olumlu netice aldı. Bakü ile 1 milyar metreküp gazın tedariki konusunda anlaşma sağlandı. Söz konusu anlaşmadan ayrı olarak, yıl sonuna kadar da Azerbaycan'dan 100 milyon metreküp gaz alınacak.

Azerbaycanlı Gazeteci Agil Cemal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'En son imzalanan anlaşmalar ile artık Azerbaycan ve Türkiye, Avrupa'nın enerji ihtiyacı, özellikle gaz teminatında esas devletler konumuna geldi. Bu anlaşmaların realleşmesi ile Türk dünyası ülkeleri ve Türkiye de bunun deposu olarak Avrupa'nın özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin enerji ve gaz teminatında alternatifsiz bir duruma geleceği gözüküyor.'

TÜRK GAZI AVRUPA PAZARINDA

TRT Haber'in haberine göre; Macaristan'ın anlaşma yaptığı bir diğer ülke de Türkmenistan. Türkmenistan, Hazar Denizi'ne kurulacak Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru'nu kullanmak istiyor. Koridor, daha önce TANAP'ın faaliyete geçmesiyle kurulmuş, Hazar Denizi'ndeki zengin yataklar Avrupalı tüketicilere ulaşmaya başlamıştı.

TÜRKİYE, MACARİSTAN'A DOĞAL GAZ İHRAÇ EDECEK

Türkiye de bu hafta Macaristan'la doğal gaz ihracatı konusunda anlaştı. Böylece, Türkiye ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla gaz ihraç etmeye başlayacak. Bu da Türkiye'nin enerji güvenliğindeki rolünü artıracak. Ocak ayında da Türkiye ve Bulgaristan arasında 13 yıl boyunca 1,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatını öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.