Konut dipten döndü hedef 1 milyon satış

Konut sektöründeki daralma yavaşladı. Konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.5 azaldı, ancak bir önceki aya göre yüzde 66.7 arttı. Temmuz ayında 102 bin 236 konut satışı gerçekleşirken marttan sonra aylık bazda 100 bin barajı ilk kez aşıldı. Satışların kredi faizlerinde düşüşün yaşandığı ağustosta canlanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre konut satışlarında İstanbul 17 bin 276 konutla ilk sırada yer aldı.

İstanbul’u 9 bin 491 konut satışıyla Ankara, 5 bin 576 konut satışıyla İzmir izledi. En az satış olan iller 10 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkari ve 66 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 azalarak 13 bin 64’e geriledi. Temmuz verilerin değerlendiren sektör temsilcileri, faiz indirimleri sayesinde yıl genelindeki satış adedinin 1 milyonu aşacağı görüşünde. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarının 100 bin bandının üzerinde kalmasının talebin halen canlı ve istekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

UMUT AĞUSTOSTA

Durbakayım, kamu bankalarının konut kredisinde aylık faiz oranlarını yüzde 0.99’a çekmesinin henüz ağustosta gerçekleştiğini, bunun satışlara etkisinin gelecek ay net bir şekilde görülebileceğini kaydederek, “Bayram tatiline rağmen ağustosta ilk 8 ayın en yüksek konut satış rakamının görüleceğine inanıyorum. 100 bin bandı aşılacak, satışlar bundan sonraki aylarda artacaktır” dedi.

OFİSLER HAREKETLERDİ

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taşbu aydan itibaren toparlanma olacağını bildirdi. Taş, “Faiz indirimiyle ofislerimizdeki yoğunluktan ağustostan itibaren daha yüksek konut satışı yaşanacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da temmuzda marttan sonraki en yüksek aylık rakamı gördüklerini belirterek “Türkiye’de ev almak isteyen 4 milyonun üzerinde aile var. Ancak bunlar aylık 2 bin-2 bin 500 lira taksit ödeyebilecek durumda. Bu resme göre bir plan yapmalıyız” dedi.

Yabancı 7 ayda 24 bin konut aldı

Yabancılara yapılan konut satışı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46.7 artarak 4 bin 192 olurken 7 aylık satış ise 24 bini geçti. Yabancıya konut satışında 7 aylık artış ise yüzde 64.5 oldu. Yılın ocak-temmuz döneminde İstanbul’da 10 bin 806, Antalya’da 4 bin 857, Ankara’da bin 360, Bursa’da bin 217, Yalova’da 988, Sakarya’da 703, Trabzon’da 534, Mersin’de 479, Muğla’da 468 ve Aydın’da Samsun’da 448 adet konut yabancılara satıldı. Türkiye’de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, ilk sıradaki yerini korudu. Geçen yılın temmuz ayında 584 konut satın alan Iraklılar, bu yılın aynı ayında 734 konutun sahibi oldu. Iraklıları, 464 konutla İranlılar, 219 konutla Kuveytliler, 218 konutla Suudi Arabistanlılar, 215 konutla Ruslar ve 163 konutla Afganistanlılar takip etti.