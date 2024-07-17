İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0972
  • EURO
    36,1473
  • ALTIN
    2634.04
  • BIST100
    11073.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mayıs 2024'te aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 45 arttı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Konut Fiyat Endeksi arttı
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mayıs 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 1273,5 oldu.

KFE, mayısta yıllık bazda yüzde 45 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,9 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul için yüzde 1,1, Ankara için yüzde 2,4 ve İzmir için yüzde 2,6 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 35,3, Ankara'da yüzde 53,9, İzmir'de yüzde 44,2 yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.