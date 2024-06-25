İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9635
  • EURO
    35,3994
  • ALTIN
    2464.32
  • BIST100
    10681.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Konut Fiyat Endeksi Nisan ayında yüzde 2,2, yıllık yüzde 48,4 arttı
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi Nisan ayında yüzde 2,2, yıllık yüzde 48,4 arttı

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), Nisan 2024'te aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 48,4 arttı.

AA25 Haziran 2024 Salı 10:46 - Güncelleme:
Konut Fiyat Endeksi Nisan ayında yüzde 2,2, yıllık yüzde 48,4 arttı
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1257,7 oldu.

KFE, nisanda yıllık bazda yüzde 48,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 13,3 oldu.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR İÇİN KFE DEĞİŞİMİ

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul için yüzde 2,1, Ankara için yüzde 3 ve İzmir için yüzde 1,9 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 37,6, Ankara'da yüzde 58,9, İzmir'de yüzde 45,1 yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.