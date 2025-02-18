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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi ocak verileri belli oldu

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak 2025'te aylık yüzde 4,7, yıllık yüzde 31,9 arttı.

AA18 Şubat 2025 Salı 10:29 - Güncelleme:
Konut Fiyat Endeksi ocak verileri belli oldu
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Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 165,9 oldu.

KFE, ocakta yıllık yüzde 31,9 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 7,2 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 3, Ankara'da yüzde 5,7 ve İzmir'de yüzde 4,9 artış görüldü.

Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da ve İzmir'de yüzde 29,6, Ankara'da yüzde 36,6 yükseldi.

  • Konut Fiyatı
  • Artış Oranı
  • Endeks Değişimi

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