İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2023 Salı / 1 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9495
  • EURO
    30,3505
  • ALTIN
    1703.08
  • BIST100
    6606.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi rakamları açıklandı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayısta aylık yüzde 3,6 ve yıllık yüzde 103,6 artışla 877,9 seviyesinde gerçekleşti.

AA18 Temmuz 2023 Salı 15:05 - Güncelleme:
Konut Fiyat Endeksi rakamları açıklandı
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 877,9 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, mayısta yıllık bazda yüzde 103,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 45 oldu.

3 büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,8, yüzde 5,6 ve yüzde 3,2'lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 95,2, Ankara'da yüzde 113,2 ve İzmir'de 106,2 yükseldi.

  • spot fiyat
  • konut fiyatları
  • konut fiyat endeksi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.