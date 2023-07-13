Konut fiyatlarına büyük darbe! Çalışmalar sonuç verdi

Son zamanlarda artışa geçenfaiz düzenlemesi ve talepteki daralmayla düşüş trendi başladı. Birçokta fiyat hızla düşerken, sıfır konutlara düşüş yavaş bir şekilde ilerliyor.

KONUT FİYATLARINA BÜYÜK DARBE!

Önce deprem ardından seçimler nedeniyle ertelenen konut satışları faizlerin yükselişinden darbe yedi. Konuta talep düşünce ikinci el ev fiyatları inmeye başladı.

"YATIRIM AMAÇLI EV SATIN ALMA DÖNEMİ BİTTİ"

Yeni konutların fiyatında henüz düşüş yok. Ancak emlakçılar, satışların olmadığını, bu nedenle de fiyatların önümüzdeki dönemde daha da hissedilir şekilde düşebileceğini belirtiyor. Emlakçılar, "Artık yatırım amaçlı ev satın alma dönemi bitti" diyor.

SATIŞ DA TALEP DE YOK

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, fiyatların düşeceğini belirterek, "Deprem konut piyasasında şok etkisi oluşturdu. Ancak fiyatlar artmadı. Eski yapılarda fiyatlar oldukça düştü. Yeni binalarda fiyatlar henüz düşmedi ama satış yok, talep yok. Birkaç aydır konut satın alma taleplerinde ciddi düşüş var. Eğer bu talep azlığı devam ederse yeni binalarda da satılık evlerin fiyatları düşecek" dedi.

Talebin azalmasının bir süre sonra fiyatlara daha fazla yansıyacağını anlatan Aşa, "Şu anda zaten konutla ilgili büyük beklentiler bitti. Artık yatırım aracı olarak görülmemeye başlandı, o piyasa yok artık. Müteahhit maliyet hesabı yapamadığı için yeni inşaat yapmıyor. Ellerinde kalan yeni daireleri düşük fiyattan satarlarsa yeni inşaatları için sermaye bulamama endişesi taşıyorlar" diye konuştu.

"KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞLER BAŞLADI"

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB) Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, "Faizlerin artmasıyla konut fiyatlarında düşüşler başladı" dedi. Özcan, vatandaşların konutu yatırım aracı olarak gördüklerini fakat şu anda altın, dolar, euro gibi alternatif yatırım araçlarına bakıldığı zaman konutun değerinin düştüğünü söyledi. Özcan, "Şu an düşüşler yer yer başladı, devam edeceğini düşünüyorum.

Örneğin bir ev sahibi evini 15 milyon TL'ye satmak istiyordu ama bu fiyatı veren çıkmadı. Aylarca bekledi. Yine çıkmadı. Mecburen o da fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Asıl soru da şu: 'O ev gerçekten 15 milyon TL ediyor muydu?' Böyle o kadar çok örnek var ki... Ev sahipleri belirledikleri fiyatlara satış yapamadıkları sürece konut fiyatlarındaki düşüş devam edecektir" ifadelerini kullandı. Yatırım amacıyla konut almayı düşünenlere kesinlikle almalarını önermediğini belirten Ulvi Özcan, "Zaten konut yatırım için olmamalı, konut sadece insanların barınma ihtiyacını karşılamalı" dedi.

ÜST ÜSTE 4 AY GERİLEMİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 düşerek 113 bin 276 olmuştu. Yıllık bazda konut satışlarında 4 ay üst üste gerileme yaşanmıştı. İpotekli konut satışları da mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 azalış göstererek 27 bin 476 olmuştu. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.7 azalışla 108 bin 67 oldu.