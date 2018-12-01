Konut fiyatlarında ve kredi faiz oranında son durum nedir? Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların kredi faiz oranları ile ilgili liste yayınlandı mı? soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. Konut kredisi faizleri ile ilgili tüm haberleri ve son dakika gelişmeleri bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yeni konut kampanyaları ve detayları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Konut kredi faizlerinin yüklelişte olmasıyla birlikte satışlar durma noktasına geldi. Bankalar bu anlamda yeni bir çözüm yolu ararken konut faiz oranlarındaki düşüş yaşandığı ile ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde ekonomik durum ve kredi faizlerinde yaşanan düşüşü değerlendirdi. Kredi faizlerinin indirilmesi ile birlike konut kredisi faiz oranlarının diğer kredi türlerinin aksine düştüğünü belirten sektör temsilcileri, fiyatların da bir miktar gevşemesiyle şu anda konut almanın tam zamanı olduğunu belirtiyor. Kredi faizleri %25'lerin altına inerken Aralık ayında daha da düşmesi bekleniyor. Detaylar star.com.tr'de.

KREDİ FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ İÇİN GÖZLER 13 ARALIK'TA



Kredi faiz oranlarında son durum merak edilirken 13 Aralık’ta fiaz oranlarındaki düşüş yada yükseliş için Merkez Bankası Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak. Toplantı kapsamında yeni politika faiz oranları belirleyecek. Merkez Bankası’nın faizlerde indirime gitmesi durumunda mevduat faizlerinin de konut kredisi faiz oranlarının da hızla düşmesi bekleniyor. Politika faizlerinde indirim olmasa da kur düzeyinin korunduğu sürece bankaların konut kredisi faiz indirimine devam etmesi öngörülüyor. Bankaların kredi faiz oranları için indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Yapılan güncellemelerin ardından yenilenen konut kredisi faiz oranları listesini bu haberimizde derledik.



Kamu bankaları ısrarla kredi faiz indirimi yapmasa da özel bankaların kredi faiz indirimi haberleri peşpeşe gelmeye devam ediyor. Dün Kuveyt Türk tarafından yapılan konut kredisi faiz indirimi ile yüzde 2 altında kalan banka sayısı 5'e çıktı.



Halkbank konut kredisi ve Vakıfbank konut kredisi paketlerinin bu 5 banka arasına girememesi vatandaşın sabrını taşırırken Ziraat Bankası konut kredisi paketi ise yüzde 1,98 olan konut kredisi faiz oranı ile listenin 5. sırasında kendisine yer buldu. Kredi faiz oranları ile ilgili ayrnıtılar belli oldu.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ AÇIKLANDI



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,89 olarak belirlendi



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,92 olarak belirlendi



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,94 olarak belirlendi



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,97 olarak belirlendi



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,98 olarak belirlendi



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09 olarak belirlendi



Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09 olarak belirlendi



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,28 olarak belirlendi



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,33 olarak belirlendi



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30 olarak belirlendi



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,35 olarak belirlendi



QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,42 olarak belirlendi



KREDİ FAİZ ORANLARI İNDİRİM SÜRECİ NASIL OLDU?



Yaz ortasında yaşanan kur krizi sonrası artan maliyetler ve kredi risklerinden ötürü konut kredisi faiz oranları hızla yükseldi. Ardından dövizle mücadele kapsamında Merkez Bankasının politika faizlerini arttırması ile yükselme eğiliminde olan konut kredisi faiz oranları arka arkaya artı.



Ağustos ayında başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki yükselişler artarak ilerleyişine devam etti. Ekim ayının ilk yarısında konut kredisi faiz oranları rekor seviyeye ulaştı. Ekim ayının ortasında bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması %2.68 seviyesini gördü.



Kurda yaşanan düşüşe bağlı olarak Ekim ayının ikinci yarısından itibaren bankaların konut kredisi faiz oranları düşüş göstermeye başladı. İlerleyen günlerde bankalar peş peşe konut kredisi faiz indirimi yaparken bir çok banka bir ay içerisinde iki üç kez faiz oranlarını düşürdü.



Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş ivmesi Kasım ayında hızlanarak devam etti. Kasım ayının başında bankaların konut kredisi faiz oranlarının ortalaması %2.61 seviyesindeyken Kasım ortasına gelindiğinde %2.5’e kadar geriledi.



En Düşük Konut Kredisi Faiz Oranı



Kasım ayının ikinci yarısı itibari ile de özel bankalardan büyük konut kredisi faiz indirimleri geldi. Temmuz ayında kamu bankalarının konut kredisi faiz indirimlerinin son bulmasından bu yana %1.98 faiz oranı ile masraflar hariç en düşük konut kredisini kullandıran Ziraat Bankası, özel bankaların indirimlerinin ardından bu özelliğini yitirdi.



Araştırmalarına göre güncel olarak masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranını %1.91 oldu. İNG Bank 120 ay vadeli konut kredilerinde %1.91 faiz oranı sunuyor. En yüksek konut kredisi faiz oranını ise %2.99 ile Anadolubank, DenizBank ve HSBC kullandırıyor. %2 faiz oranının altında konut kredisi kullandıran beş banka yer alırken %3 ve üzerinde konut kredisi faiz oranı kullandıran banka kalmadı. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranı ortalamaları %2.46 oldu.



FAİZ İNDİRİMLERİ NE KADAR KAZANÇ SAĞLADI?



Geçtiğimiz hafta en düşük konut kredisi faiz oranı %1.98 iken bu hafta başı itibari ile %1.91 oldu. Masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranlarını olan %1.91 faiz oranını kullanarak geçen hafta yerine bu hafta başından itibaren 250 bin TL konut kredisi kullanan vatandaş konut kredisi hesaplama sonucuna göre aylık olarak 271 TL, toplam geri ödeme miktarında ise 32 bin 520 TL kar elde etti.



Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş konut almak için aylardır beklemede olan vatandaşı oldukça mutlu etti. Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüşün devam edip etmeyeceği ise en çok merak edilen konu oldu.



KREDİ FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın International Business Forum-IBF açılışında yaptığı konuşmada ekonomik durum ve kredi faizlerinde yaşanan düşüşü değerlendirerek "Kredi faizleri %25'lerin altına inmeye başladı, Aralık ayında daha da düşecek." dedi.



Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise konut talebinin konut kredisi faiz oranlarına çok duyarlı olduğunu anlatırken, faiz oranlarında düşüş trendinin süreceğini dile getirdi.



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, ortaya çıkan tüm verilerin konut alımını desteklediğini vurgularken, mevcut veriler ışığında %1.7’ye gelmesini bekledikleri konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşün çok değerli olduğunu söyledi.



Analist ve uzmanların görüşlerine göre konut kredisi faiz oranlarının yakın tarihte %1,5 seviyelerine gelmesi bekleniyor.



Devlet kanadından, sektör temsilcilerinden ve anistlerden edinilen bilgilere göre konut kredisi faiz oranları ilerleyen günlerde düşüşünü sürdürecek. Şu ana dek konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmeyen kamu bankalarının da yakın tarihte indirim yapması bekleniyor.

Kaynak: .emlakpencerem - emlak365