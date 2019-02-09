Konut kredi faiz oranları ne kadar? (En uygun kredi veren bankaların listesi)

Kamu bankaların ardından özel bankalarda da konut kredisi faizlerindeki düşüş sürüyor. Yapılan indirimlerin ardından en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1,68 seviyesine çekilirken en yüksek konut kredisi faiz oranı ise yüzde 2,60 oldu. Peki konut kredi başvurusu nasıl yapılır? Aranan şartlar neler? İşte tüm bankaların 9 Şubat tarihli güncel konut kredi faiz oranları listesi..

Ziraat Katılım Bankası 2,05 olan oranını yüzde 1,88 seviyesine çekerken, Garanti Bankası yüzed 1,94 seviyesinden yüzde 1,83 seviyesine, Alternatif Bank yüzde 2,20 seviyesinden yüzde 2,10 seviyesine ve iş bankası yüzde 2 seviyesinden yüzde 1,88 seviyesine kredi faiz oranlarını çekti.

Daha az kredi ödeyin! Konutta faiz yüzde 2'nin altında! İndirim haberleri art arda geldi, son birkaç günde aylık yüzde 1.68’e kadar gerileyen konut kredisi faiz oranları beş ayın en düşük seviyesine ulaştı

Döviz kurundaki dalgalanma ve artan mevduat faizlerine paralel olarak hızla yükselen konut kredi faizlerinin ateşi düşmeye başladı.Son birkaç günde aylık yüzde 1.68'e kadar gerileyen konut kredisi faiz oranları beş ayın en düşük seviyesine ulaştı.



2018'in Ağustos ve Eylül aylarında son yılların en yüksek seviyesini gören konut kredi faizleri Ekim ayından beri düşüş trendine girmişti. Şubat ayının ilk haftasında düşüş trendi hız kazandı ve bankalar arka arkaya konut kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı.





Bankalar, konut kredisi faizlerini peş peşe indirmeye başladı. Şu anda piyasada ortalama faiz yüzde 2. Ancak bankalarda yüzde 1.68’e de yüzde 2.70’e de kredi bulmak mümkün. Tüm masrafları da hesaba katıp, bütçenize en uygun krediyi seçin. Cebinizden 100 bin liralık kredi için 38 bin lira daha az çıkabilir



Konut kredisi faizlerindeki düşüş sürüyor. 2018 yılında aylık yüzde 3.5’lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran konut kredisi faizlerini bankalar teker teker düşürmeye başladı. Konut kredisi faizleri çoğu bankada yüzde 2’nin altına indi.

Şu anda Merkez Bankası verilerine göre piyasada ortalama yüzde 2.07 seviyesinde bulunan konut kredisi faizleri, bankalara göre yüzde 1.68 ile 2.70 arasında değişiyor. Arada 1 puanlık fark var. Tüm masrafları hesaplayıp, en uygun krediyi seçmek sizin elinizde.

EN DÜŞÜK ORAN ZİRAAT BANKASI'NDA



- Ziraat Bankası* ............. 1.68

- ING Bank ....................... 1.69

- ICBC Turkey .................. 1.69

- TEB ................................ 1.70

- Halkbank*..................... 1.77

- Vakıfbank* .................... 1.77

- Kuveyt Türk .................. 1.84

- Akbank ....................... 1.85

- Şeker Finans ................. 1.87

- Yapı Kredi ...................... 1.89

- Garanti.......................... 1.94

- Albaraka Türk ............... 1.99

- QNB Finansbank ........... 2.04

- İş Bankası* ................... 2.10

- Burgan Bank ................. 2.15

- Alternatif Bank** .......... 2.20

- Fibabanka..................... 2.45

- Anadolu Bank ............... 2.50

- HSBC............................. 2.60



Anlaşmalı projelerde faiz oranı aylık yüzde 0.98 oranında uygulanıyor.



TAKSİT 320 LİRA AZALDI



Rakamlara bakacak olursak, piyasadaki ortalama faiz oranı olan yüzde 2.07 üzerinden 10 yıl vadede 100 bin liralık kredi kullanıldığında aylık 2 bin 263 lira taksit ödeniyor. Geri ödeme ise 271 bin 639 lirayı buluyor. Konut kredisi yüzde 1.68’e indiğinde ise aylık taksitler 1943 liraya, toplam geri ödeme de 233 bin 181 liraya iniyor. Böylece, 100 bin liralık kredide toplam 38 bin 458 lira daha az ödeniyor. Taksitler de 320 lira düşüyor.



219 BİN LİRA CEPTE



Daha yüksek oranlarda kredi kullanıldığında, vatandaşın cebinde kalan miktar da artıyor. Buna göre, 10 yıl vadede 500 bin liralık kredi yüzde 2.07 faiz oranı üzerinden kullanıldığında aylık taksitler 11 bin 318 liraya çıkıyor. Toplam geri ödenecek miktar da 1 milyon 358 bin 195 lira oluyor. 500 bin liralık kredi 10 yıl vadede yüzde 1.68 oran ile kullanıldığında ise aylık taksitler 9 bin 715 liraya, toplam ödeme miktarı da 1 milyon 165 bin 906 liraya iniyor. Bu durumda vatandaş 219 bin 289 lira kârlı çıkıyor.



3 AYDA 10 PUAN KADAR DÜŞTÜ



Yalnızca konutta değil diğer kredi türlerinde de faizler aşağı iniyor. Son 3 ayda kredi faizlerinde 10 puandan fazla düşüş gözlendi. Bu düşüşte ticari kredi faizleri başı çekti. Merkez Bankası’nın verilerine göre, ekimde ortalama yüzde 35.37 olan yıllık ticari kredi faizi 25 Ocak itibarıyla yüzde 24.81’e indi. Aynı dönemde ortalama ihtiyaç kredi faiz oranı da 11 puanın üzerinde düşerek, yıllık yüzde 39.36’dan yüzde 27.96’ya geriledi.

DEVLET BANKALARI ÖNCÜ



Konut kredisi faiz oranlarını düşürme konusunda devlet bankaları yine başı çekti. Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 1.68'e çekerken, Halkbank ve Vakıfbank, faizi yüzde 1.77 olarak güncelledi.



Özel bankalar da devlet bankalarıyla rekabet edebilecek konut kredi faiz oranları açıkladı.



ING Bank ve ICBC Turkey, 120 ay vadede aylık 1.69 faiz oranıyla kredi kullanacaklarını duyururken, TEB aynı vadede konut kredi faiz oranını yüzde 1.70'e çekti.



Öte yandan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinde faiz oranını aylık yüzde 0.98 olarak uygulamaya devam ediyor.



DEVAM EDECEK



Bankaların konut kredi faizlerinde tavan oran yüzde 2.60. Ortalama faiz oranı ise yüzde 2'ye yaklaştı. Önümüzdeki dönemde konut kredi faiz oranlarının düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Konut üreticileri ve tüketicinin beklentisi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşmesi.



FARK BÜYÜK



Yüzde 1.68 faiz oranıyla 10 yıl vadeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 943 lira tutuyor.

10 yıl sonunda yapılan toplam geri ödeme miktarı 234 bin lira, yıllık maliyet oranı ise yüzde 22.5. Faiz oranı yüzde 2'ye çıktığında ise aynı miktarda kredi için ödenmesi gereken taksit tutarı 2 bin 204 liraya, geri ödenecek toplam tutar 264 bin 577 liraya, yıllık maliyet oranı ise yüzde 26.8'e çıkıyor.



MASRAFLARA DİKKAT!



Bankalarda konut kredisi faiz oranları değişken. Peki, en hesaplı konut kredisini nasıl seçeceğiz? kredi seçerken düşük faiz oranı önemli ancak sizi yanıltmasın. bankaların aldığı masrafları da hesaba katmanız gerekiyor. Masraflar hesaba katıldığında, cebinizden çıkacak miktarı net olarak görebilirsiniz. kredi faiz oranı düşük olsa da alınan masraflarla toplam maliyet bazen kredi faiz oranı daha yüksek görülen kredideki maliyeti aşabilir. bu noktada krediyi tüm masraflarıyla ele alıp, toplam maliyet üzerinden karşılaştırma yapın.



KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Ev almak belki de hayatımızın en büyük satın alımlarından biri ve başını sokacak, kendine ait bir eve sahip olmak, kişiye huzur, güven, güç verir.



Eskiden ev almak için emeklilik zamanında alınan toplu para beklenir, gidilir nakit olarak ev alınırdı. Şimdi ise Mart 2007'de yürürlüğe giren kanun ile mortgage (konut kredisi) diye bir sistem var. Bankadan konut kredisi kullanarak kira öder gibi ev sahibi olabiliyoruz. Kredi kullanırken satın alınan ev üzerine, banka tarafından kredi riskini karşılayacak tutarda ipotek koyulur. Evin değerinin beşte birini peşin verip kalanını kredilendirebiliyoruz. 200 bin lira değerinde bir ev için 40 bin lira peşinatınız olmalı.





TÜİK Konut Satış İstatistiklerine göre; Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %62,4 oranında artış göstererek 38 575 olmuş. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %33,3 olarak gerçekleşmiş.



Konut kredisine başvurmadan önce bilinmesi gerekenler



Konut kredisi kullanmadan önce evde bir hesap yaparak aylık ev için ne kadar ödeme yapabileceğinizi bilin. Aylık tüm borç ödemelerinizin toplamı gelirinizin yüzde 40’ını geçmemeli. Örneğin, 2000 liralık geliriniz varsa ve başka borcunuz yoksa aylık ev kredisi ödemeniz 800 lirayı geçmesin. Bu evin huzuru için çok önemli. Bütçenize göre ne kadar kredi kullanabileceğinizi ve aylık ödeme gücünüzü hesapladınız. Harcama planınızı da biliyorsunuz.



Uzun vadeli bir borçlanma olacağı için önünüzde sizi bekleyen büyük harcamalar olup olmayacağını düşünün.



Kredi notunuzu öğrenin. Ne kadar konut kredisi kullanmanız gerektiğini ve ödeme gücünüzü biliyorsunuz, bütçenize uygun olan evi de buldunuz, kredi notunuz da uygun şimdi sıra geldi kendinize uygun bankayı bulmakta.



İnternette kredi karşılaştırma sitelerinden konut kredilerinin faiz ve maliyetlerini araştırdıktan sonra ilk önce gelirinizin yattığı banka ile mutlaka görüşün. Size özel konut kredisi kullanma şartlarını ve maliyetlerini öğrenin. Kendinize uygun olan bankaya da karar verince isterseniz şubeye gitmeden bilgisayar başında hızlıca başvuru formu doldurarak konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İnternetten online başvuru formu doldurarak yapacağınız bu başvuru ön onay niteliğindedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen evraklar ile birlikte yine şubeye gitmeniz istenecektir. Konut kredisi başvuru için gerekli belgeler;



· Nüfus cüzdanı



· Adresi gösterir ikametgâh veya son üç aya ait fatura



· Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu



· Gelir durumunu gösteren belge;



Ücretli olarak çalışıyorsanız; 1 aydan eski olmayan, maaşta haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgileri ve işyeri sicil numarasını içeren gelir yazısı, 2 aydan eski olmayan bordro belgesi.



Serbest meslek sahibi ya da şirket ortağıysanız; Güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veya güncel işletme hesap özeti



Emekliyseniz; SGK’dan alınan emekli aylığı bildirim yazısı veya Emekli Sandığı’ndan emekli olunması durumunda emekli tanıtım kartı. Emekli kişi aynı zamanda çalışıyor ise, yukarıdaki belgelere ek olarak işyerinden alacağı bordro ya da gelir yazısı ile işveren tarafından SGK destek priminin ödendiğini gösterir belge.



Gelir durumunuzu ve evraklarınızı inceleyen banka, eğer tüm koşulları sağlıyor iseniz kredi işlemlerinizi başlatır.