Konut kredi faiz oranları yüzde kaç? 2019 Ziraat Bankası İş Bankası konut kredisi faiz oranları hesaplama nasıl yapılır? Kredi faiz indirimi devam ediyor mu? En ucuz konut kredi faizi hangi bankada? Halkbankası Vakıfbank ve Ziraat Bankası yüzde 0.98 konut faiz indirimi ne kadar sürecek? 2019 Yılı kredileri bankalara göre faiz oranlarında son durum nedir? Konut kredilerinde en avantajlı kredi veren bankalar açıklandı mı? 2019 En uygun konut kredisi faiz oranı yüzde kaç? soruların yanıtları araştırılıyor. 2 Ocak 2019 tarihli güncel konut kredisi faiz oranları listesini bu haberimizde derledik. Ev sahibi olmak pek çoğumuzun hayali olduğu bir gerçek. Konut satın alma hayallerinizi eyleme dönüştürme aşamasında dikkat etmeniz gereken uygun kredi faiz oranları ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde hazırladık. Doğru zamanda harekete geçerek daha uygun fiyata ev sahibi olabilmeniz açısından konut faiz indirimi uygulayan bankaların listesini sizlerle paylaşıyoruz. Malum hem ev kirası ödeyip hem de para biriktirmenin oldukça zor olduğu günümüz şartlarında pek çok insan ev kirasının üzerine bir miktar daha para koyarak konut kredisi ile ev sahibi olmayı daha mantıklı buluyor. Konut kredi faiz oranlarna ilişkin yapılan son dakika haberler ve yeni açıklamaların detaylarını star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası’nın başlattığı %0.98 faizli konut sektörüyle işbirliği anlaşmasına katılan banka ve projeler her geçen gün artıyor. Özel bankalar konut kredisi faiz oranlarında ard arda indirime gitmeye devam ediyor.



2019 yılının ikinci gününde sizler için konut kredisi faiz oranları listesini araştırdık.2 Ocak 2019 itibari ile bankaların konut kredisi faiz oranları güncellendi. Bankalar 2019 yılının ilk güncellemesini yaptı ancak ne yazık ki kredi faiz oranları sabit tutuldu ve oranlar değişmedi. En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1.89 olarak revize edilirken en uygun konut kredisi veren banka yine ING Bank oldu. Anlaşmalı konut projeleri üzerinden ev alacak kişilere ise Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 olarak uygulanıyor. İşte 2 Ocak 2019 tarihli tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi...



Yeni yılın ilk iş gününde tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesini sizler için oluşturduk.





20 bankanın 120 ay vadeli ve 100 bin lira üzerinden hesaplanan güncel kredi oranları listesi;



1 Ocak 2019 Tarihli Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,89



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,94



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,97



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.98 (Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,01



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09 (Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09 (Vakıfbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,20



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,28



Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30 (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,35



QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,37



Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,47



Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,55



Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,55



TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,58



Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,79



HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,80

Ziraat Bankası Aralık ortasında 2018’e damga vuran konut sektörü ile işbirliği anlaşmasını gerçekleştirerek konut kredisi faiz oranlarında uzun süredir beklenen %0.98 faiz oranında kullandırmaya başladı. Ziraat Bankası müşterisi olan konut firmalarının konutlarında geçerli olmak üzere faiz oranlarını %1.78’e çekti. Firmalarda aradaki %0.80’lik farkı karşılamaya başladı. Böylelikle vatandaşa anlaşmalı konut projeleri kapsamında %0.98 ile konut kredisi kullandırılmaya başlandı. Kampanya Ziraat Bankasının ardından diğer bankaların da katılımı ile genişledi.



Ziraat Bankası’nın ardından sırasıyla HalkBank, VakıfBank, İş Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası da yoğun talep gören kampanyaya dahil olduğunu açıkladı. Bankalar yeni yılda da anlaşmalı konut projelerinde geçerli olmak üzere 120 ay vade ile 500 bin TL’ye kadar olan kredilerde %0.98 faiz oranıyla konut kredisi kullandırmaya devam ediyor.



Bankaların yeni yılın ilk günleri itibari ile 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranları



Anlaşmalı konut projeleri için 120 ay vadeli 350 bin TL tutarlı konut kredisi icin konut kredisi hesaplama yapıldığında kredinin vade sonundaki toplam geri ödeme miktarı 597.000 TL’ye denk geliyor. Kredinin aylık ödeme miktarı ise 5.000 TL oluyor.



Altı bankanın uyguladığı %0.98 faizli konut kredisi kampanyasının sadece anlaşmalı sıfır konut projelerinde geçerli olması vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Markalı konutlar haricinde veya ikinci el konut almak isteyen vatandaş kampanya haricindeki konut kredisi ürünlerine yönelmek zorunda kaldı.



Yeni yılın ilk günlerinde kampanya haricindeki bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ortalaması %2.32 seviyesine geriledi. 2018’in yaz aylarında konut kredisi faiz oranlarında görülen rekor seviyeler Ekim ayından itibaren düşüş ivmesinde seyrediyor. Anlaşmalı konut projeleri dışında masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı 120 ay vadede %1.91 faiz oranı ile İNG Bank kullandırıyor. 60 ay vadede ise en düşük konut kredisi faiz oranını %1.89 ile Kuveyt Türk Katılım Bankası uyguluyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise %2.8 seviyesinde.



Bankaların anlaşmalı konut projeleri haricinde uyguladıkları en düşük konut kredisi faiz oranından 120 ay vadeli 150 bin TL konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde aylık ödemeler 3.200 TL olurken kredinin toplam geri ödeme miktarı 383.400 TL’ ye karşılık geliyor.