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Konut kredilerinde faiz indirimi sürüyor

İş Bankası’nın ardından Akbank ve Alternatif Bank’ta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti.

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Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0.99’a indirdi. Alternatif Bank ise konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0.98’e çekti. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin devam etmesi için, Akbank’ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmanın sevincini yaşıyoruz” dedi. Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek konuyla ilgili olarak; “Banka olarak reel ekonomiye sunduğumuz desteği her zaman önceliklerimiz arasında görüyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel terzi usulü çözümler geliştiriyoruz. Bu anlayışla piyasalardaki olumlu gelişmeleri desteklemek ve konut sektörünün hareketlenmesine katkı sağlamak amacıyla konut kredi faizlerimizi yüzde 0.98’e indirdik” dedi. 

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