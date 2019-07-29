'Konut kredilerinde faiz düşürülmeli'

Ekonomide alınan tedbirlerin piyasalarda yansımasının çok olumlu olduğunun altını çizen Palandöken, konut kredi faizlerinin düşürülmesinin önemli olduğunu kaydetti. Palandöken, stoktaki konutların uygun fiyata satışının sağlanması gerektiğine işaret ederek, “İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları fiyatların aşağı çekilmediğini gösteriyor. Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyon liraya ev satmaya çalışmak çok normal değil. Merkez Bankasının faiz kararının ardından konut kredi faizleri de düşürülmeli. Böylece 2 milyona yakın konut stoku kısa zamanda erimeye başlar” dedi.