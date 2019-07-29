31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6669
  • 6,3135
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

'Konut kredilerinde faiz düşürülmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanması için konut fiyatlarının ve konut kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ekonomide alınan tedbirlerin piyasalarda yansımasının çok olumlu olduğunun altını çizen Palandöken, konut kredi faizlerinin düşürülmesinin önemli olduğunu kaydetti. Palandöken, stoktaki konutların uygun fiyata satışının sağlanması gerektiğine işaret ederek, “İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları fiyatların aşağı çekilmediğini gösteriyor. Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyon liraya ev satmaya çalışmak çok normal değil. Merkez Bankasının faiz kararının ardından konut kredi faizleri de düşürülmeli.  Böylece 2 milyona yakın konut stoku kısa zamanda erimeye başlar” dedi.

Erbil saldırısının faili teröristler böyle yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ağabey Selman hayatını kaybetti

Ağabey Selman hayatını kaybetti

Van Kalesi'nde ortaya çıktı! Kafatası yok, 2 bin 700 yılık...

Van Kalesi'nde ortaya çıktı! Kafatası yok, 2 bin 700 yılık...

'Mangal'lı operasyon da fayda vermedi

'Mangal'lı operasyon da fayda vermedi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Trump, 'İstihbarat'ın başına onu aday gösterdi

Trump, 'İstihbarat'ın başına onu aday gösterdi

Ferruh Bozbeyli vefat etti

Ferruh Bozbeyli vefat etti

Bakan Koca Aşık Ali Nurşani'nin çağrısına kayıtsız kalmadı

Bakan Koca Aşık Ali Nurşani'nin çağrısına kayıtsız kalmadı

Ağca'nın serbest bırakılması için mi kaçırıldı? 36 yıllık sır

Ağca'nın serbest bırakılması için mi kaçırıldı? 36 yıllık sır
 

POPÜLER HABERLER

Şırnak´ta narkoterör operasyonu

Şırnak´ta narkoterör operasyonu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

Komşulara yasak koydular

Komşulara yasak koydular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA