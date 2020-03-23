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Ekonomi

Konut kredisi borcu erteleme geldi mi? Konut kredisi borçları ertelendi mi?

Konut kredisi ile ev almış olan vatandaşlar gözlerini bankalardan gelecek olan kredi erteleme kararına çevirmiş durumdalar. Konut kredisi borcu erteleme geldi mi? Konut kredisi borçları ertelendi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde ve tüm dünyada görülen corona virüsüne dair tedbir ve önlemler kapsamında bankalardan beklenen açıklama geldi. Konu ile ilgili ilk açıklama Ziraat Bankası'ndan yapıldı. İşte tüm merak edilenler..

23 Mart 2020 Pazartesi  11:24 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:24
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Konut kredisi borcu erteleme geldi mi? Konut kredisi borçları ertelendi mi? gibi soruların yanıtları tüm konut kredisi borcu olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Konut kredisi kullanarak ev almış olan vatandaşlar gözlerini bankalardan gelecek olan kredi erteleme kararına çevirmiş durumdalar. Konu ile ilgili ilk açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek. İşte tüm detaylar..

KONUT KREDİSİ BORCU ERTELEME GELDİ Mİ?

Ziraat Bankası, virüs salgınına ilişkin önlemler alındığını duyurdu. Buna göre, firmalara ilave kredi limiti tahsis edilecek. 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelendi.

VakıfBank: Firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak.

Halkbank: "31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek."

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