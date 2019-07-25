Konut kredisi faiz oranları güncel listesi! En ucuz konut kredisi hangi bankada,krediler düştü mü?

Piyasalarda nefesler tutuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir araya gelerek faiz kararını verecek. Tüm yatırımcılar faiz indirimi beklentisi içerisinde. Konut kredisi faiz oranları güncel listesi yoğun olarak araştırılıyor. En ucuz konut kredisi hangi bankada,krediler düştü mü? sorularının yanıtları merak ediliyor. 25 Temmuz konut kredisi faiz oranları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz....

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL LİSTESİ!

İş Bankası konut kredi kullanımlarında faiz oranı hayat sigortalı aylık yüzde 1,72 belirlendi.

Halkbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,53 belirlendi.

Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,59 belirlendi.

Ziraat konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,5 belirlendi.

Garanti BBVA konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,58 belirlendi.

Akbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,49 belirlendi.

EN UCUZ KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

En ucuz konut kredisi şuanlık Akbank'ta.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

2007’de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75’i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL’dir.

Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye’de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.

HANGİ EVLER KONUT KREDİSİNE UYGUNDUR?

Ev kredisi alabilmek için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekir. İnşaat ya da projeden satın alınan konutlar içinse kat irtifakı tapusu olması şartı aranır.

Konut kredisiyle aldığınız eviniz, banka tarafından ipotekli olduğu için kredi ödemesi tamamlanmayan dairenizi ancak üzerindeki ipotekle satabilirsiniz.

Çoğu vergiden muaf olan konut kredisi avantajlı bir kredi türü. Alacağınız krediyi kısa vadede ödemek size daha az faiz ödemenizi sağlar. Kredinin ödeme günlerini kendinize ve gelir durumunuza göre belirlemelisiniz, bu aynı zamanda vadeyi de belirlemiş olacaktır. Eğer başka bir ev için yine bir konut kredisi çekmek isterseniz mümkündür, ancak bu durum banka taktirine göre değişiklik gösterir.