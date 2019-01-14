Konut kredisi hesaplama faiz oranları 2019 Ziraat Bankası konut kredisi kampanyaları ve başvuru şartları

Konut kredisi hesaplama faiz oranları yüze kaç? 2019 Ziraat Bankası konut kredisi kampanyaları ve başvuru şartları neler? En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredi faiz oranları düştü mü yükselişte mi? Yüzde 0,98 Faizle kredi veren bankalar ve banka anlaşmalı konut projeleri hangileri? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Konut sahibi olmak isteyen kişiler 0.98 konut kredisi kampanyasını yakından takip ederken artan banka sayısı anlaşmalı konut projesi sayısını da arttırdı. Konut sektörü ile işbirliği yapan Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan 120 ay vadeli kredilerde aylık yüzde 0.98 faiz oranı uygulayacak. İndirimden, banka ile kredili çalışan konut üreticilerinden ev alacak vatandaşlar yararlanabilecek. Konut kredi faiz oranları hesaplama, faiz oranlarında yüzdelik dilimler ve en düşük kredi veren bankaların listesi ile ilgili ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



Konut kredi faiz oranları ve başvuru işlemleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Konuya ilişkin bankalar finansman desteği sağladığı konut projeleri için 1.78 faiz oranı ile konut kredisi vereceklerini, müteahhitlerin de aradaki farkı kendilerinin karşılayarak 0.98 faiz oranı ile konut kredisi vereceklerini açıklaması büyük heyecan yaratmıştı. Pek çok kişi tüm konut kredisi başvurularını kapsayan genel kampanya beklerken anlaşmalı projeler üzerinden ev alacak olan kişiler ise fırsatı değerlendirmek için başvurularını gerçekleştirmeye başladı.







0.98 Faizle Kredi Veren Bankalar Hangileri?



Ziraat Bankası Konut Kredisi



Vakıfbank Konut Kredisi



Halkbank Konut Kredisi



Vakıfbank Konut Kredisi



Ziraat Katılım Bankası Konut Kredisi



İş Bankası Konut Kredisi



Kuveyt Türk Katılım Bankası Konut Kredisi



0.98 Konut Kredisi Kampanyası Ne Zaman Sona Erecek?



Kampanyanın başladığı tarihte KONUTDER Başkanı Altan Elmas açıklama yaparak kampanyanın 2 ay boyunca süreceğini açıklamıştı.



Yani yapılan bu açıklamaya göre 0.98 konut kredisi kampanyası Ocak ayı sonunda bitmiş olacak. Ocak ayına kadar indirimli konut kredisi kampanyası sayesinde ev almak isteyen kişiler bankalarla anlaşmalı müteahhitler tarafından üretilen konutları indirimli olarak satın alabilecek.



0.98 Anlaşmalı Konut Projeleri Hangileri?



Her bankanın anlaşmalı olduğu konut projesi değişiyor. Listeler kampanyaya katıldığı belirtilen bankaların kendi internet siteleri tarafından duyurulurken yine ilgili banka şubeleri üzerinden de şahsen başvuru yapılarak bilgi alınabiliyor.

KOBİ'LERE KREDİ DESTEĞİ

Bakan Berat Albayrak: 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu. Bakan Albayrak, 'Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor. Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkamalarından bazı satırbaşları:



"Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"



"Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık."



"13 bankamızın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketimizle, işletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz"



"Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz."



"Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"



"İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecektir."



"KOBİ Değer Kredi paketinin Hazine'ye etkisi yoktur."



"KOBİ Değer Kredisi 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek."

Vakıfbank aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.



BANKADAN yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.



Ziraat Bankası da Cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirmişti.



Ev almak araba almak yada bankalarda kredi çekmek isteyen vatandaşların bankalarda yapılan kredi faiz oranlarını sıklıkla takip etmekte.





KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?



Konut kredisi faiz oranları banka banka düşüşünü sürdürürken, yeni yıl 2019'un ilk ayı Ocak ayı ortasına gelindiğinde bir katılım Bankası daha konut finansmanında uyguladığı kar oranını anlaşmalı inşaat firmalarının projeleri için 0.98'e çekti. Böylece 3 kamu bankası, 2 katılım bankası ve 1 özel banka konut kredisi faiz oranlarını 0.98'e indirmiş oldu. İndirime giden tüm bankalar, anlaşmalı inşaat firmalarının projelerinde geçerli olacak faiz indirimini bankalarında uygulamaya koymuş oldu.



Aralık ayı ortasında Ziraat Bankası tarafından ilk olarak başlatılan konut kredisi fazlerindeki indirimlere hemen peşinden Vakıfbank ve Halkbank, sonrasında ise özel bankalardan İş Bankası eklenmiş, katılım bankası olarak ise Vakıfkatılım 0.98'e konut kredisi faizlerini indirmişti. Yılı böyle kapatan inşaat ve gayrimenkul sektöründe kıpırdamalar başlamış, yeni yıl 2019'a ise KDV ve tapu harçlarındaki indirimlerle girmişti. Diğer taraftan yılın son ayına dair konut satış rakamları ise büyük bir merakla bekleniyor. Zira açıklanacak rakamlarla 2017 yılının satış rakamalrıyla benzer rakamlarla 2018 yılı konut satışları tamamlanmış olacak.



Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti! iraat Bankası, konut kredilerinde faizi yüzde 0.98'in altına çekti. Faiz indirimi Ziraat Bankası ile çalışan firmalardan ev alanlara uygulanacak. Konut inşaat şirketleri aylık yüzde 1.78 olan konut kredisi faizinin bir bölümünü üstlenecek, böylece kredi alanların aylık maliyeti yüzde 0.98 olacak. 500 bin liraya kadar verilecek konut kredilerinin vadesi 120 aya kadar uzayabilecek. Böylelikle konut stoğunun eritilmesi planlanıyor. Ziraat Bankası, kendisiyle çalışmakta olan inşaat firmalarının elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek vermek, firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine katkıda bulunmak için kampanya başlattı.



Bankadan yapılan açıklamada hali hazırda bankayla aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticilerinden konut satın alacak müşterilerine aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 Bin TL’ye kadar konut kredisi kullanma imkanı sunulacağı duyuruldu.



Konut kredisi faiz indirimi bulunmaz fırsat!



Banka, konut kredisi faizini firmaların da desteğiyle yüzde 0.98’e çekti. Kredide sınır 500 bin lira. Vatandaşın cebinden 361 bin lira daha az çıkacak.



'FİRMALARIN BORCUNUN GERİ ÖDEMESİNDE KULLANILACAK'



Açıklamada "Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılacaktır." denildi.



Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının söz konusu firmaların Ziraat Bankası'na olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacağı belirtildi. Kampanya ile bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankaca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturulması hedefleniyor. "



Bu yıl zirve yapan konut kredisi faizlerinin yeniden yüzde 1’in altına düşmesi için Ziraat Bankası öncülüğünde indirim geldi. Konut sektörü ile işbirliği yapan Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan 120 ay vadeli kredilerde aylık yüzde 0.98 faiz oranı uygulayacak. İndirimden, banka ile kredili çalışan konut üreticilerinden ev alacak vatandaşlar yararlanabilecek.



80 PUAN MÜTEAHHİTTEN



Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılacaktır” denildi. Bu da yüzde 0.80’lik faizi konut üreticilerinin karşılayacağı anlamına geliyor.



KREDİ ÖDEMESİNE DESTEK



Açıklamaya göre; kampanya kapsamında firmaların elinde bulunan bitmiş veya inşaatı süren konut stoklarının eritilmesine önemli katkı sağlanacak. Kredilerin bir kısmı, firmaların bankaya olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak. Böylece hem firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, hem de bankanın kullandırdığı kredilerin dönmesi hedeflendi.



PİYASADA YÜZDE 2.33



Konut kredisi faizleri şu anda piyasada ortalama yüzde 2.33 seviyesinde. ziraat bankası, kamu bankalarına öncülük ederek bunu yüzde 1.78’e çekmiş oldu. müteahhitler de 80 puan üstlenince faiz yüzde 0.98’e kadar indi. bu da, 500 bin lira kredi kullanan vatandaş için 361 bin lira, 100 bin lira kullanan için de 72 bin lira daha az faiz ödemesi demek...

10 Ocak 2019 tarihli tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi



Bankaların kredi oranları güncellendi. 10 Ocak 2019 tarihli tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi haberimizde...



Dün yapılan ICBC Bank konut kredisi faiz indirimi ile yüzde 2.28 olan ICBC Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.89 seviyesine çekilmişti.



Bugünde Garanti Bankası konut kredisi faiz indirimi yaptı ve yüzde 2.20 olan kredi seviyesini yüzde 2.15 olarak revize edildi.







14 Ocak 2019 Tarihli 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi (100 Bin Lira Konut Kredisi Temel Alınarak Hesaplanmıştır)



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,89



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.89



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,94



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,97



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.98 (Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99 (Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,01



Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09 (Vakıfbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,15



Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29



Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29

QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30 (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)



Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,35



Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,52



Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,55



TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,58



Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,79



HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,80