AA 16.01.2020 11:00 - Güncelleme: 16.01.2020 11:00

Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut kredisindeki faiz düşüşünün bu yıl içerisindeki satışlara ciddi bir artı getireceğini ve özellikle kamu bankalarının birinci elden satışlarının sektöre canlılık katacağını belirtti.

Hükümetin konut sektörünün farkında olmasının kendileri için çok ciddi bir artı olduğuna işaret eden Dağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kendi sektörlerinden olmasının kendilerine ciddi artılar getirdiğini kaydetti.

Dağ, 2018-2019 yıllarında ülkenin yaşadığı krizden sağlıklı çıkmasında Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın emeğinin görmemezlikten gelinemeyeceğini anımsatarak, faiz oranlarının aşağı çekilmesinin sektöre kan getireceğini vurguladı.

Tüketiciye güven getirilmesi gerektiğine işaret eden Dağ, “Tüketici şu anda tüketici güvensizlik endeksi içerisinde. Sektöre değil kendisine güvensizliği var. Acaba kriz farklı bir yöne evirilecek mi diye güvensizliği var. Ülkede komplo teorisyenleri çok. Bu komplo teorisyenlerinin 'döviz yükselecek, kriz farklı bir hale gelecek' deyip vatandaşı yanlışa sürüklemeye çalışması bizim dezavantajımız.” yorumunu yaptı.

- “KONUT FİYAT POLİTİKASININ BİR KURUM TARAFINDAN DENETLENMESİ GEREKİYOR”



Dağ, vatandaşın konuta ihtiyacı olduğuna, bu konut ihtiyaçlarında vatandaşa doğru fiyat sunabilmenin önemine değinerek, konut fiyat politikasının bir kurum tarafından denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yurt dışında yaptığı araştırmalarda, edinimlerde bir belediyenin bile sınırları içerisinde yapılacak konutun tipolojisine karışabildiğini hatırlatan Dağ, “Burada plan notlarında belediye şu kadar kiralık şu kadar satılık konuta ihtiyaç var diyebiliyorsa bu o ülkede konut enflasyonun olmaması için yapılan davranış biçimidir. Bu ancak belediyelerin de dahil edilmesiyle olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Dağ, bu yılın heyecanlı geçeceğinden umutlu olduğuna ve bir hafta önce satışların hızla başladığına dikkati çekerek, Türkiye genelinde geçen yıl yapılan ilk 3 aydaki konut satışını bu yılın ilk 15 gününde yapmış olduklarını aktardı.

Şu anda konuta yatırım yapma dönemi olduğuna işaret eden Dağ, “Yatırımlar doğru yönetilirse, yatırım zamanı olduğu düşünülür ve fiyat doğru belirlenirse tüketici her zaman talepkar olacaktır.” diye konuştu

Dağ, bu senenin konut satışlarının 2015’i yakalayacağını kaydederek, “Konut satışlarında ciddi bir artış olacağını düşünüyorum. 0,79 faiz oranı ciddi bir oran. Bu yıl içerisinde en azından stok tüketimini bitirmek hedefimiz. Bu konuda da iştahlıyım, karamsar değilim.” değerlendirmesinde bulundu.

- “DEĞERLİ KONUT VERGİSİ, SEKTÖRE ZARAR VERMEZ”



Değerli konut vergisinin çok abartılmaması gerektiğine işaret eden Dağ, “Dünyanın birçok ülkesinde bu vergi uygulanıyor. 5-10 milyon değerindeki bir konutu alanı da bunun maliyetine razı olmalı. 1-2 milyonluk bir araca binip, motorlu taşıtlar vergisini ödemeye razıysak, bunu ödeyebiliyorsak, bunun sektöre zarar verecek bir konu olduğunu düşünmüyorum.” dedi. Dağ, yılın ikinci çeyreğinden sonra yapı ruhsatlarında, işe başlama ruhsatlarında belediyelere müracaatlarda artış olacağını ifade ederek, gayrimenkul sektörünün sağlam bir zemine oturtulması gerektiğinin altını çizdi.

Gayrimenkul sektörünün mevduat kadar güçlü bir sektör olduğuna işaret eden Dağ, “İki yıl ciddi bir kriz yaşanmasına rağmen hiçbir vatandaş banka ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamadı. Konut sektörü piyasada mevduat sektörü kadar güçlü.” değerlendirmesinde bulundu.