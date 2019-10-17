Konut satışında tarihi rekor

Geçen yıl ekim ayında aylık 146 bin 536 adet satışa ulaşılmıştı. Konut satışındaki artışta kredi faizlerindeki düşüş etkili oldu. İpotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 artarak 57 bin 811’e yükseldi.

YÜZDE 39’U İPOTEKLİ

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.4 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 719 konut ve yüzde 15,1 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 60,1 ile Artvin oldu. Diğer konut satışları eylülde yıllık bazda yüzde 23,2 azalarak 89 bin 92 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 14 bin 546 konut satışı ve yüzde 16,3 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62,5 olarak kaydedildi. Ankara 7 bin 818 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 849 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 11 konutla Ardahan oldu. İlk defa satılan konut sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 51 bin 393’e geriledi.

IRAKLILAR LİDER

2. el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,3 artarak 95 bin 510 olarak gerçekleşti. Yabancılara konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 4 bin 177 oldu. Öte yanan ise eylülde Türkiye’den, Irak vatandaşları 781, İran vatandaşları 489, Rusya vatandaşları 248, Suudi Arabistan vatandaşları 214 ev aldı.

TALEPTE ASIL PATLAMA GELECEK YIL OLACAK

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas

“Hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için moral verici bu gelişme neticesinde, yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi edeceğimizi umut ediyoruz.1. el konutlar teşvik edilmeli. 1 Ağustos itibariyle konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99’a indirmesinin getirdiği ivmeyle satışlar hız kesmeden artmaya devam ediyor. Bir süredir ertelenen konut talebi konut kredisi faiz indirimi sonrası canlandı ve vatandaşlarımız yeniden konuta alımına yöneldi.”

Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü

“Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank ortak kampanyaları kapsamında konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.99 olarak uygulamaya başladı. Özel bankalarında faiz indirimlerinin ardından konut kredisi kullanımı artmayı sürdürüyor. Konut kredisine talebin artması ile 2018 sonu ve 2019 başında dip seviyelere ulaşan kredili konut satışları da hızla artış gösterdi.. Hem oturum hem de yatırım amaçlı konut satın almak isteyen yatırımcılarımızın talebi bu süreçte artış yönlü hareketlendi.”

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Tamer Özyurt

“Gayrimenkul ve inşaat sektöründe yılın ilk 7 ayında yaşanan daralma yerini hareketli günlere bıraktı. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, ağustos ayında yüzde 5.1’lik artışın ardından eylül ayında yaşanan yüzde 15.4’lük artışı genel olarak değerlendirdiğimizde, yılın kalan dönemi için bir artış trendinin başladığını söylemek mümkün. Son iki ayda süren artış trendinin yılın geri kalan dönemindeki satışlar için bir kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz."

Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır

“Satın alma ihtiyacını, ödeme takvimindeki uzun vade seçenekleriyle geleceğe karşı güven duyarak gidermek için harekete geçiyor. Bu sektörümüzün her döneminde bu şekilde ilerledi. Diğer bir açıdan bakıldığında içersinde bulunduğumuz hareketli günler, mevcut konut stoğunun hızla eritilmesi ve 2020 yılında yeni projelerin yatırımcılarla buluşturulmasına olanak sağlayan bir gelişme yaratacak. 2020 için hedeflerimizi daha da yüksek tutacağız.”