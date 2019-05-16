Konut satışları Nisan'da yıllık yüzde 18.1 düştü
Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 azalarak 84 bin 403 adete geriledi.
- DHA
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da aynı dönemde yüzde 61.3 azalarak 10 bin 793 adete indi.
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