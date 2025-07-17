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Ekonomi

Konut satışlarında haziranda büyük artış

Türkiye genelinde haziran ayında konut satışları geçen yıla göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723'e ulaştı. En fazla konutun satıldığı il ise 17 bin 656 ile İstanbul oldu.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Konut satışlarında haziranda büyük artış
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Türkiye genelinde konut satışı sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak, 107 bin 723 oldu. En çok konutun satıldığı il, 17 bin 656 ile İstanbul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 artışla, 107 bin 723'e çıktı.

İstanbul, 17 bin 656 ile haziranda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 9 bin 428 konut satışıyla Ankara, 5 bin 987 ile İzmir takip etti.

Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 38 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 konutla Hakkari olarak sıralandı.

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