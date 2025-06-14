Yeni evlenenlere ucuz kiralık ev geliyor: Kira ve enflasyona karşı adım: Proje nasıl olacak?

Külliye'de yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kira ve enflasyon sorununa karşı sosyal konut projeleri ele alındı. Yeni evli, çocuk sahibi çiftler ile engellilere ve memurlara sosyal konut projelerinden kiralık konut kontenjanı ayrılacak.

Son dakika! Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Türkiye açısından önemli bir sorun haline gelen ve enflasyonu da tetikleyen kiraları masaya yatırdı.

2026 yılından itibaren sosyal konut seferberliği başlatılması planlanırken, evlilik ve nüfus artışını desteklemek için "ucuz kiralık konut" projelerinin de devreye sokulması gündemde. Son yapılan EKK toplantısının en önemli gündem maddesi kira artışları ve konut ihtiyacı oldu.

Toplantıda şu tespit ve öneriler yapıldı:

KİRALARDAKİ DÜŞÜŞ AZ: Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin yaptığı etki analizlerinde, "Kiralardaki düşüş hızı enflasyondaki düşüş hızının altında seyrediyor.

Bunun nedeni ise yüzde 25'lik kira artışı sınırlaması. Kiralar geçmişte sınırlandırıldığı için şu anda emlak sektörünün o açığı kapatmak istemesi nedeniyle kiralarda istenilen seviyede bir düşüş görülemiyor. Bunun da enflasyona etkisi var" tespitleri yapıldı.

2026'DA SEFERBERLİK: Büyük deprem felaketi nedeniyle konut yapımı bu bölgede yoğunlaştı. Depremler nedeniyle bütçede oluşan yük 2026'da büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Önümüzdeki yıldan itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerden başlamak üzere sosyal konut seferberliği başlatılacak.

UCUZ KİRALIK KONUT: Yapılacak sosyal konutların belli bir bölümü kura yöntemi ile yeni evli çiftler, engelliler, devlet memurlarına piyasanın altında rakamla kiraya verilecek.

Örneğin 500 konutluk bir sosyal konut projesinde 150 konut kiralık olarak belirlenecek. Bu yöntemle hem evlilik hem de çiftlerin çocuk yapması teşvik edilmiş olacak.