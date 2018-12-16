Konut sektörü 2019 yılından umutlu

Konut sektörünün temsilcileri, yılın sonuna doğru yaşanan hareketlilikten dolayı 2019 yılına umutla bakıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin lokomotifi inşaatın, ülkedeki döviz kurundaki dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki artıştan en çok etkilenen sektör olduğunu söyledi.

Sektörün, geçen yılın rakamlarını yakalamak için inşaat yapı maliyetlerinin artışına karşı fiyatlarda indirim yoluna gittiği vurgulayan Albayrak, enflasyonla mücadele kampanyaları kapsamındaki indirimlerin satışlarda hareketlilik getirdiğini dile getirdi.

Albayrak, Bursa dahil birçok ilde yeni konut projelerinin ertelendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Mevcut projeler maliyet artışlarından daha fazla etkilenmeden bitirilmeye çalışılıyor. Konut satış istatistikleri sektörün durumunu okumakta bize yardımcı oluyor. Son aylarda yaşanan dalgalanmanın ardından alınan kısmi önlemlerle ekim ayının konut satışlarında bir hareketlenme oldu. Bursa, 2018 Ekim ayında 5 bin 481 konut satışı ile Türkiye'de 5'inci sırada. Geçtiğimiz yılın ekim ayında 4 bin 295 konut satışı yapılmıştı, aşağı doğru giden bir ivme içindeyken bu artış inşaat firmalarımız için umut verici oldu. Bu sadece Bursa özelinde değil, genel olarak da umut verici."

"Konut alıcısının öncelikle tercihi Nilüfer ilçesi"

Albayrak, yeni yapılaşmanın sürdüğü ve yatırım değerinin yüksek olduğu merkez Nilüfer ilçesinin bu ivmeden en karlı çıkan bölge olduğuna dikkati çekti.

Konut alıcısının öncelikli tercihinin yeni yatırımlar olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"Ekim ayında 2 bin 906 konut ilk defa satılırken, 2 bin 512 konutun satışı ikinci el olarak gerçekleşti. Bursa’da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre baktığımızda da ilk satışlar yüzde 39,7 artış göstermiştir. Fakat bu rakamlar içinde asıl endişe verici olan kredili satışlarda yüzde 78'e varan düşüş. Bursa’da Ekim 2018'de ipotekli satış rakamları 278 iken eylül ayında ipotekli satış rakamları 495 olmuştur. Dövizin en yüksek olduğu ağustos ayında ise ipotekli satış rakamları 523 olarak gerçekleşti. 2017 yılının ekim ayında bin 563 ipotekli satışın gerçekleştirilmiş olması, kredili satışlardaki düşüşün ne kadar fazla olduğunu bize gösteriyor."

"2019 yılının iyi olacağını tahmin ediyoruz"

Bir inşaat firmasının genel müdürü Levent Oruç da enflasyon ve kredi faizlerinde yaşanan artışın ülke genelinde inşaat sektörünü son derece olumsuz etkilediğini söyledi.

Yılın son döneminde sektörde bir hareketlilik yaşandığını belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Dünyada ekonomik anlamda bir problem olduğu ortada. Konuk sektöründe Türkiye'de de bir daralma söz konusu. Konut satışında yılın sonunu iyi kapatacağız. Bugün itibarıyla Ziraat Bankasında da faiz indirimi var. Biz de sektör temsilcileri olarak bu indirimlerden müşterileri faydalandıracağız. Enflasyonla topyekun mücadele de veriyoruz. 2019 yılının iyi olacağını tahmin ediyoruz. Yerel seçimlerden sonra satışların artacağını düşünüyoruz."