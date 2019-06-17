'Konut üreticileri de ihracatçı sayılmalı'

Ekonominin lokomotif sektörlerinden gayrimnenkul, direkt olarak temas ettiği 200’den fazla sektör ile ekonomideki kaldıraç poziyonunju koruöaya devam ediyor. Geçen yıla göre satışlar hız kesmiş olsa dahi, sektör temsilcileri önümüzdeki dönemden umutlu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas ile hem sektörü hem de projelerini konuştuk. Elmas konut üreticilerinin ihracatçı sayılması gerektiğini söylüyor. Ülkeye ciddi anlamda döviz getirisi sağladıklarını belirtern Elmas, ihracatçılara sağlanan bir takım desteklerin konut sektörüne de verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sektör olarak devletten talepleriniz neler?

Müktesep hakların korunmasında sektör ne tür sıkıntılar yaşıyor ve bu konuda devletten neler bekliyor?

Konutder olarak bugüne kadar Kamuyla STK’lar arasında köprü olduk. Pek çok başarılı kampanya ve regülasyonun hayata geçmesini sağladık. Bakanlıklarımızı ziyaret ederek sorun ve çözüm önerilerini içeren birer rapor sunduk. Bu önerilerden pek çoğu hayata geçti. Örnek olarak Emlak Katılım Bankası’nın kurulması da bu rapordaydı. Raporun en önemli maddesi ise yurtdışına satışlarla ülkeye döviz getiren bir sektör olarak ihracatçı sayılmamızdı. Çünkü yurtdışı faaliyetlerimiz derinleşerek artıyor. 2018’deki 6 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirdik. 2019’da da 10 milyar diyoruz. Bu kapsamda sektörümüzün ihracatçı statüsü imkanlarından yararlandırılması gerekli. Diğer en önemli reform talebimiz sektörün EximBank imkanlarından yararlandırılması. Diğer sektörlerde olduğu gibi EximBank imkanlarından yararlanmayı talep ediyoruz. Bu çok ön açıcı bir karar olur. Yurtdışında açılacak satış ofisleri ve diğer tanıtım faaliyetleri Eximbank tarafından karşılanmalı. Ayrıca yurtdışına satışları katlanarak artan bir sektör olarak Ticaret Bakanlığı’ndan Turquality kapsamına alınmayı talep ettik. Turquality ile sektörden küresel markalar çıkmasına destek olunmalı. Bu taleplerimizin gerçekleşmesiyle sektör olarak önümüzdeki yıllar için 25 milyar dolar gelir hedefi hayal olmaz.

Konut sektöründeki son durum nedir?

Türkiye ekonomisine yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen finansal saldırıların sebep olduğu dalgalanmalar her sektörü olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de etkiledi. 2019’un ilk yarısını ekonomimiz ve sektörümüz için dengelenme sürecinin devamı şeklinde geçiriyoruz. Yükselen faizler talebin ertelenmesine neden oldu. Geçen sene yapılan konut satışlarını destekleyen kampanyaların, KDV, tapu harcı gibi indirimlerin olumlu etkileri olsa da bunlar sınırlı kaldı. Yılın ikinci yarısından itibaren normalleşme yaşanacaktır. Her yıl evlenme ve boşanmalar, yaklaşık 700 bin konutluk bir talep oluşturuyor.