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Ekonomi

Konutta fahiş fiyata geçit yok! Bakanlıktan kurnaz emlakçılara 11,7 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş açıklamalarını fırsat bilen 117 emlakçıya ceza yağdırdı. Kurnaz emlakçılara geçit vermeyen Ticaret Bakanlığı, söz konusu fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulamaya başladı.

28 Eylül 2024 Cumartesi 09:07 - Güncelleme:
Konutta fahiş fiyata geçit yok! Bakanlıktan kurnaz emlakçılara 11,7 milyon lira ceza
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Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberlerin ardından emlak sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Bu kapsamda, geçen hafta emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine 100 bin TL idari para cezası uygulanmıştı.

Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edildi.

Bakanlık, bugün itibarıyla her bir emlak işletmesine 100 bin TL olmak üzere, toplamda 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına başlandığını açıkladı.

"FİYAT DEĞİŞİMLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLMEYE DEVAM EDİLECEK"

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek olup, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

Fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza

Kurnaz emlakçılara geçit yok

Türkiye'deki gayrimenkul sektörü Almanya'da tanıtılacak

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