Konutta ilk marka ihracatı Brooklyn'e

Geçtiğimiz ocak ayında Nef Global’i kuran Nef, Nef Brooklyn’i hayata geçirmek için kolları sıvadı. Proje ilk markalı konut ihracatı özelliğini taşıyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, sözleşmesi imzalanan proje için Türkiye’ye gelen Nef Brooklyn’in iş ortakları Level One Holding, Astor ve Realty Within Reach Inc. ile birlikte projeyi anlattı. Nef ismini koyarken global bir marka olmayı düşünerek her dilde kolay telaffuz edilecek bir isim seçtiklerini kaydeden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur “Gayemiz bu sektörün uluslararası bir markası yok, biz buna talip olabilir miyiz idi. Bürokratik süreçlerin uzunluğu ve zorluğu nedeniyle yurtdışında tek başına proje geliştirebilmek zor bunu biliyorduk. Baktığınızda dünyada proje geliştiriciler hep yerel firmalar. Amerika’nın en büyük markası sadece 4 ya da 5 eyalette proje geliştiriyor. Sektörümüz sanayi devrimi yaşamadığı ve kul işi bir sektör olduğu için ölçeklendirilemiyor. Ama biz bir ilki gerçekleştirelim istedik” dedi.

Ocak ayında Nef Global’i kurduklarında 3 kişilik kadro ile yurtdışında 62 ayrı firma ile masaya oturduklarına dikkat çeken Timur “Şu anda bu rakam 200’ün üzerinde. Hedefimiz 2023’te 10 ayrı metropolde olmak” ifadelerini kullandı.

EVE ODA EKLEYİP BÜYÜTTÜ

İhracatta özgün üretim için fikri mülkiyet ve marka hakkına sahip olunmasının önemine değinen Erden Timur “Ülkemizin, kalkınması için en değerli şey fikir ihracatı. Biz bu ortaklığı sadece fikri hakkımız ve patentimizle herhangi bir özkaynak koymadan gerçekleştiriyoruz. Ve bu ihracatta ithal girdi de yok. Zaten hedefimiz de tamamen yerli bir fikir ile ülkemize döviz girdisi sağlamak. Çok büyük çoğunluğu yabancılara satılacak Nef Brooklyn’i Nef olarak markalayıp Foldhome konseptini veriyoruz ve sürdürülebilir bir modelle ülkemize döviz getiriyoruz” dedi.

Erden Timur, gelecek 5 yılda da asıl odaklarının Türkiye olacağını, yeni projeler açıklayacaklarını kaydederek, “Sadece yüzde 95 olan ülke içindeki operasyon ağırlığımız, yurtdışı operasyonlarının çoğalması ile zamanla yüzde 50’lere gerileyecek.” dedi. Amerika’da ve Avrupa’da olmayan ve Nef’te ve Türkiye’de ‘Foldhome’ gibi bir fikir olduğuna dikkat çeken Timur, “Evet, Amerika’da da Avrupa’da da sosyal tesis var. Ama bizim ürün, evinize oda ekleyip evinizi büyütüyor” dedi.