Konutta yeni dönem başladı: 8 sınıfa ayrılacak Mart ayında yayınlanan yönetmelikle çerçevesi belirlenen ve geçtiğimiz eylül ayında yürürlük tarihi 3 ay ertelenen müteahhitlere yetki belgesi kapsamında sınıflandırma zorunluluğu başladı. Yeni uygulama ile inşaat sektörüne gireceklerden belli yetkinlikler istenecekken, bu yetkinlikler üzerinden her müteahhit için yüklenebilecekleri proje büyüklüğü de önden belirlenmiş olacak. Yeni dönemde iflas eden, işlerini askıya alan ve usulsüz hareket eden müteahhitlere inşaat yapma izin verilmeyecek, izin verilen projelerde ise can ve mal güvenliğini tehdit edecek her hangi bir durumun oluşması halinde yetki belgesi 10 yıl boyunca iptal edilecek.