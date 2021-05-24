Konya Büyükşehir her zaman çiftçinin yanında

24 Mayıs 2021 Pazartesi 07:24 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 07:34

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki on binlerce çiftçiye katkı sağlamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla diğer yatırımların yanında tarıma ve tarım projelerine destek olmaya aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Altay, "Çiftimizin kalkınması amacıyla Yeni Büyükşehir Yasası sonrası çiftçilerimize 67 milyon liralık fide, fidan ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Ayrıca KOP İdaremizle birlikte 31 ilçemizde 210 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı yaptık. Hayvancılık için yem bitkisi tohumu destekleri yapıyoruz. Bu yıl ilk kez damızlık koç desteğinde de bulunduk. Amacımız, insanlarımızın yaşadıkları yerde gelirlerini artırmak ve tarımsal üretime katkı sağlamak." dedi.

Tarıma desteklerinin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Altay, bugüne kadar 122 bin çiftçiye ve öğrenciye tarımsal eğitim ve teknik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

ATIL DURUMDAKİ 1,5 MİLYON METREKARE ARAZİ ÜRETİME KAZANDIRILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçelerinde bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan 1.5 milyon metrekare araziyi sosyal destek amaçlı tarımsal üretime kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Çomaklı'dan sonra Kulu İlçesindeki atıl vaziyetteki arazide ekim yaparak ekonomiye kazandırıyor.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kulu ilçesinde Acıkuyu bölgesinde ekimi yapılan 800 bin metrekarelik arazide incelemelerde bulundu.

Atıl durumdaki tarım arazilerini değerlendirmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Altay, bu kapsamda geçtiğimiz Kasım ayında Meram Çomaklı Mahallesi'nde 700 bin metrekarelik alanda arpa ekimi gerçekleştirdiklerini anımsattı.

ATIL DURUMDAKİ TARIM ALANLARINI EKONOMİYE KAZANDIRMAYI ARZU EDİYORUZ

Kulu Acıkuyu'da mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 800 bin metrekarelik bir alanda yağışlardan önce nohut ekimini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Özellikle yağışın azaldığı bu dönemlerde Konya Ovası'nda atıl durumdaki tüm tarım alanlarını ekonomiye kazandırmayı arzu ediyoruz. Özellikle kuraklığa dayanıklı tohumlar seçerek onların gelişimleri ve verimleri ile ilgili bir istatiksel veri çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca buradan oluşacak hasılatı inşallah sosyal yardımlarda kullanmayı planlıyoruz. Bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretimin, tarımın ve hayvancılığın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

LAVANTA DAMITMA TESİSİ AÇILDI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Güneysınır ilçesinde lavanta üretimini öne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Altay, "Bunun için 1,2 milyon fide dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca Güneysınır Belediyemizle birlikte 150 bin metrekarelik alanda 280 bin lavanta dikimi gerçekleştirdik. Türkiye'de bu kadar bu kadar büyük alanda lavanta dikimi az yerde var. Burada yeni bir turizm destinasyonu oluşuyor." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle 1,8 milyon liraya maliyetle Güneysınır ilçesine lavantadan yağ çıkarma işleminin yapılacağı damıtma tesisi kazandırdıklarını söyledi.

ÇOK ÖNEMLİ KIRSAL KALKINMA PROJELERİ ÜRETİYORUZ

Güneysınır'da tarımsal üretimi, özellikle de lavanta üretimini öne çıkarmaya çalıştıklarını belirten Başkan Altay, "Bunun için 1,2 milyon fide dağıtımı gerçekleştirdik. Güneysınır Belediyemiz ile birlikte lavanta ekimi gerçekleştirdik ve bu lavantanın ekonomisinin, kazancının daha da artması için KOP İdaremizle birlikte damıtma tesisini ilçeye kazandırdık. Güneysınır Belediyemiz ile birlikte 150 bin metrekarelik alanda 280 bin lavanta dikimi gerçekleştirdik. Türkiye'de bu kadar bu kadar büyük alanda lavanta dikimi az yerde var. İnşallah özellikle fotoğraf için gelenlerin Güneysınırımız'ı ziyaret etmesini bekliyoruz. Ayrıca burası Yerköprü Şelalesi yolu üzerinde bir alan. Hem Mersin istikametine gidenler hem de Yerköprü'deki şelaleyi ziyarete gidenler için yeni bir turizm destinasyonu oluşuyor." açıklamasında bulundu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR'DEN 4 İLÇEYE DAHA MEZBAHA

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Bozkır'ın ardından Akşehir, Yunak, Taşkent ve Doğanhisar ilçelerinde de mezbahalar tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle hayvancılığın gelişmesi için 4 ilçede daha mezbaha yapımlarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerin kalkınması için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini belirterek, bu kapsamda Bozkır'da hizmete sundukları mezbahanın ardından Akşehir, Yunak, Taşkent ve Doğanhisar mezbahalarının yapımını da tamamladıklarını söyledi.

Başkan Altay, yapımı tamamlanan mezbahalarda, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların daha sağlıklı ortamda hizmet vereceklerini belirterek, "Pandemi döneminde ilçe belediye başkanlarımızla birlikte koordinasyonumuzu en üst seviyede tutarak ilçelerimizde yatırım planlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Akşehir, Yunak, Taşkent ve Doğanhisar ilçelerimizde yapımına başladığımız mezbahalarımızı kısa bir sürede tamamlayarak, ilçelerimize kazandırmış olduk. İnşallah burada hemşehrilerimiz, gönül rahatlığıyla kesimlerini yaparak, tüketicilerimize ulaştıracaklar. İlçede yaşayan vatandaşlarımıza mezbahalarımız hayırlı olsun. "dedi.

Başkan Altay, desteklerinden dolayı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına da teşekkür etti.

4 mezbaha yaklaşık 6 milyon liraya mal oldu.