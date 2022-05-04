İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2022 Çarşamba / 3 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,833
  • EURO
    15,6214
  • ALTIN
    891.705
  • BIST100
    2430.55
Ekonomi

Konya Ovası'ndan güzel haber: Hazine bulduk

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, tarım şehri Konya'da yer altı su seviyesi, geçen yıllardaki kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yerin 45 metre derinliklerine kadar geriledi. Devlet Su İşleri (DSİ) 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Konya Ovası için 'hazine' niteliği taşıyan ve Akdeniz'e akan 40 milyon metreküplük su rezervi tespit etti. Projeyle suyun geri kazanılmasını sağlayacaklarını belirten DSİ Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, 'Biz hazine bulduk ve o hazineyi Konya Ovası'na getireceğiz. Su bizim için hazinedir' dedi.

DHA4 Mayıs 2022 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yüzde 10'unu karşılayan kapalı havza yapısına sahip Konya Ovası'nda yılda ortalama 4,5 milyar metreküp su tüketiliyor ancak bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle yer altı su seviyesi de her geçen gün azalıyor. Konya'da suyun önemi her geçen gün artarken, DSİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü mühendisleri, Konya'nın Akdeniz'e yakın ilçeleri Derebucak ve Seydişehir'den düdenler ile Akdeniz'e boşa akan su kaynakları tespit etti.

'HAZİNE BULDUK'

DSİ 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, Suğla depolama sahasındaki karstik yapı nedeniyle boşluklardan çıkan suyun Akdeniz'e boşa aktığını kaydederek, şunları söyledi:

"Suğla depolamasının olduğu bölgede karstik yapıdan dolayı oluşmuş boşluklardan su çıkıyor. Aynı şekilde çıkan bu sular yeryüzünde birikip tekrar o boşluklardan Akdeniz'e boşalıyordu. Biz bununla ilgili tespitlerimizi yaptık, Suğla bölgesinde Susuz köyünde 61 milyon metreküp kaynak suyu bulunuyor. Bir de yamaçlardan gelen suyu da katarsak 71 milyon metreküp suyumuz vardı orada. Biz suyun bir kısmını pompayla Suğla depolama alanına atıyorduk. Artan kısmı ise örneğin; bu sene 35 bin dekarlık alanı su altında bıraktıktan sonra düdenler vasıtasıyla Akdeniz'e bir boşalma oldu. Bunun mertebesi çok ciddi bir şekilde, tespit edemedik daha ama tahminlerimiz 40 milyon metreküp civarındadır. Bu Konya için çok büyük bir rakamdır. Biz şimdi bir proje geliştiriyoruz. Bu projeyle hem suyu Akdeniz'e boşu boşuna akıtmamış olacağız hem de bu yıl 35 bin dekarlık sahada meydana gelen bir su baskınında zirai mal kaybını önlemiş olacağız. Biz hazine bulduk ve o hazineyi Konya Ovası'na getireceğiz. Su bizim için hazinedir.' (DHA)

  • konya ovası
  • kuraklık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.