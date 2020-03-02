Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?

02 Mart 2020 Pazartesi 09:30 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 09:30

TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı da sıkça ziyaret ediliyor.TOKİ'nin Konya Selçuklu Ardıçlı kura çekilişleri bugün yapılacak. TOKİ Konya projesindeki daireler için kuralar saat 10:00'da Kongre ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek. TOKİ Konya projesinde yer alan 1.202 adet 2+1 ve 515 adet 3+1 daire sahiplerini bulacak. Konya Selçuklu TOKİ'de toplamda 1.717 konut inşa edilecek. Konya TOKİ projesine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Konya kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Konya projesindeki daireler için kuralar saat 10:00'da Kongre ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.

KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

E- DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.