Konya'da üretilen mibzerler ABD'nin aralarında bulunduğu 20 ülkeye ihraç ediliyor

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:20 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:22

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 yılı aşkın süredir faaliyetini devam ettiren Şakalak Tarım Makineleri AŞ, yıllık 15 bin makine üretiyor.



Şirketin genel müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine, firmalarının ekim makineleri ve toprak işleme aletleri üretimi yaptığını söyledi.

Üretim grubunda yer alan anıza ekim mibzerinin yanı sıra toprak işleme aletlerinin de son yıllarda ilgi gördüğüne işaret eden Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisine rağmen geçen yılı yoğun üretimle geçirdiklerini kaydetti.

Genç, kentte tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle sektörün dünyaya güçlü şekilde açıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"2020 yılı pandemi olmasına rağmen talebin oldukça fazla olduğu bir yıldı. 20 ülkeye ihracatımız var. Bölge ülkelerine ciddi oranda ihracatımız ve potansiyelimiz var. Bazı Avrupa ülkelerine fason üretim de yapıyoruz. Güney Amerika'dan ciddi oranda talep alıyoruz. Üretimimiz sebze ekim makinelerine yoğun talep alıyoruz. Türk makinesiyle ABD'de havuç ve soğan ekimi yapılıyor. Bu da gurur verici. ABD topraklarında makinemizle tohum ekiliyor. ABD'ye yılda 150'nin üzerinde mibzer gönderiyoruz. Bu pazardaki etkinliğimiz her geçen yıl artıyor."

- Geri bildirimle ürün geliştiriyorlar

Şirketin 300 kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Genç, "Üretimimizin yüzde 40'ını ihraç ediyoruz. Üç grup makine içerisinde 50'ye yakın çeşit ürünü imal ediyoruz. Üretim teknolojisinde Ar-Ge'ye yaptığımız yatırım ve tecrübemizle sektörde yerimiz belli bir noktada. Ar-Ge konusunda sürekli çalışıyoruz. Üniversiteden de destek alıyoruz. Çiftçilerden geri bildirim de alarak ürün geliştiriyoruz." diye konuştu.