Konya'da üretiliyor, Avrupa'ya satılıyor

AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:06 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:06

Berika Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Hayretin Şeker, AA muhabirine, Türk-Romen ortak yatırımı olarak 10 yıl önce kurulan firmalarında 2016'da şırınga üretimine başladıklarını söyledi.



Firmalarının önceleri hasta başı üniteleri imal ettiğini, daha sonra ürün çeşitliliğini artırdıklarını anlatan Şeker şunları kaydetti:



"Şırınga üretimine önce 5 ve 10 cc olarak başlayıp daha sonra diğer ebatları da tamamladık. Böylece 2019'da Türkiye'de yüzde 35 pazar payına ulaştık. Kurulduktan sonra Türkiye'nin şırınga ithalatını sıfırladık. Türkiye'nin yıllık tüketim adedi ise ortalama 1,5 milyar adet. Şu anda ithalat tamamen kesilmiş durumda. Bunun yanı sıra üretimimizin yüzde 40'ı ihracata gitmekte. Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. İtalya, İspanya, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Almanya'ya ihraç ediyoruz. AB standartlarında üretiyoruz. Ürünlerimizde yerlilik oranı yüzde 80'dir, inşallah bu oranı yüzde 90'a doğru çıkarmayı planlıyoruz."

Şeker, gelecek yılın başından itibaren de Amerika Birleşik Devletleri'ne şırınga ihracatı yapmak için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'de sağlık sektöründe yılda 1,5 milyar adet kullan-at enjektörün kullanıldığını vurgulayan Şeker, bunun 500 milyonunu kendilerinin ürettiğini söyledi.

- PERSONELİN YÜZDE 80'İ KADIN

Şeker, fabrikalarında 240 kişinin istihdam edildiğini, bunların yüzde 80'inin kadın olduğunu ifade etti.

