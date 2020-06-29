''Kooperatifçiliğe yeni bir anlayış getirdik''

29 Haziran 2020 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:38

Havalimanında çalışan insanlar havalimanına yakın yerlerde oturur, daha doğrusu metropollerde yaşayanlar iş yerlerine yakın mesafede oturuyor. Bu bir kural gibidir diyebiliriz diyen Erkut Çavuş “Bakırköy, Ataköy gibi lokasyonlarda oturan 30-40 bin civarında havacılık sektöründe çalışan insan var. İstanbul Havalimanı 100 bin kişiyi istihdam ediyor, bu dev yapıya yakında bir konut projesi yoktu. Tarafıma çok sorular geldi, civarlarda herhangi bir proje yapacak mısınız, oralarda yaşanacak yer var mı gibisinden. Bunları düşünürken ufak bir kooperatif kuralım dedik, hem kendimize bir ev yapmış oluruz hem de bu sayede işin bir yerinden başlamış oluruz” dedi

Kooperatif süreci başlamadan önce bir şirket kurduğunu belirten Çavuş, gayrimenkul-arazi danışmanlığı üzerine, daha sonra buna şehir planlama ve arazi üretimi gibi işleri de eklediklerini söyledi.

“KOOPERATİFÇİLİK ESKİDEN KÖTÜ YÖNETİLDİ”

Kooperatifçilik eski usülden bakarsak imece usulü, bir kişinin tek başına yapamadığı işi birkaç kişinin toplanıp gerçekleştirmesi olarak adlandırabildiklerini ifade eden Erkut Çavuş “Bunun birçok örneği var; kadın kooperatifleri, yapı kooperatifleri gibi. 1980’lerde yanlış kullanımdan ötürü kooperatifçilik sağlıklı büyüyemedi, ülkemizde resmi olarak 300 bin tane müteahhit var. Bu çok ciddi bir rakam ve yılda 650 bin konut üretiliyor, yani bir kişi ortalama iki daire yapıyor. İnşaat çok maliyetleri yüksek ve hassas bir iştir, amatörce yapılmaması gerekir. Bir inşaatta 150-250 kalem arası ürün kullanılıyor, işçiliği ve diğer kalemlerin iyi yapılması gerekiyor” dedi.

Kooperatifçiliğe yeni bir yaklaşım getirelim dediklerini aktaran Çavuş “Hatta bunu çok tartıştık. İyi şehirleşme, iyi kentleşme insanların daha huzurlu ve sağlıklı yaşamasını sağlıyor. En iyi konutlarda oturmak herkesin hakkı, bu sebeplerle sosyal imkanları en geniş olan konutlar üretelim dedik.

“HAVAKENT’İN 3 PROJESİ VAR”

Bizim Havakent olarak 3 projemiz bulunuyor. Bir tanesi Taşoluk’ta 144 konutluk, bunun yüzde 60’ı bitmiş durumda. İkinci projemiz Haraççı’da 150 kontluk, ona da yıl sonunda başlayacağız. Üçüncü projemiz de Akpınar’da olacak. Esas olarak tüm projelerimiz İstanbul Havalimanı çevresinde kendine yer buldu” dedi.

“ÖNCE HAVACILIK SEKTÖRÜ İÇİN YAPTIK, TALEP ARTINCA HERKESE AÇTIK”

Havacılık sektöründe çalışmayanların da Havakent’ten ev sahibi olabileceklerini aktaran Havakent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş şöyle devam etti: “İlk başta sektör içinden alımlarımız vardı fakat talep artınca herkese açtık. İki tip daire üretiyoruz, 2+1 ve 3+1 olarak özel değer yaratan ve ailelere uygun konutları planladık. 2+1 için 60 bin TL, 3+1 için de 70 bin TL peşinat alıyoruz. Aylık ödemeleri de 1500 ila 2000 TL arasında yaklaşık 36 ay boyunca alıyoruz. Kira öder gibi hem faizsiz hem de başka aracılar olmadan insanları ev sahibi yapıyoruz.”

“İNSANLARDA YEŞİLE ÖZLEM ARTTI, MEMLEKET DEĞERİ ANLAŞILDI”

Pandemi süreci içinde beton yığınların arasında kaldıklarını söyleyen Çavuş “Yeşil içinde olan bahçeli konutlara yöneldik. Kısacası yaşam alanı olan ve keyiflice vakit geçirebileceğimiz projelere yöneldik. Büyük metropollerde yaşayan insanlarda memlekete dönüş fikri başladı, home office çalışmanın da etkisi büyük tabii bu kararlarda.” dedi

“KONUT KREDİ KAMPANYASI TARİHİ FIRSAT”

Son olarak kredi faiz oranlarındaki kamu bankası kampanyasını değerlendiren Erkut Çavuş “Kredi faiz oranlarının düşmesi sektör ve insanlar için büyük bir avantaj, bu seviyeler yatırım için tarihi bir fırsat. Faizin düşmesi sizin aylık ödemenizin düşmesini ve bütçenizde yer açılması demek. Fırsatçılar da ortaya çıkmadı değil, bir anda fiyatları yukarı çıkartanlar oldu. Bu fiyatlarda konutun önceki fiyatına, piyasa değerine ve kira çarpanına bakmak gerekiyor. Çok üst tavandan kredi çekmeyi uygun görmüyorum, bütçemizin el verdiği kadar kullanmakta fayda var.” dedi.