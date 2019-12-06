Kooperatifler ekonomi için itici güç olacak
Türkiye’yi koperatiflerle büyütecek eylem planı şekillendi. 171 kooperatifin buluştuğu fuarı açan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hedefimiz kooperatifleri ekonominin itici gücü yapmak” dedi.
Ticaret Bakanlığı tarafından ATO Congresium’da düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 171 kooperatifin temsilci ve üyelerinin katılımıyla başladı.
İSTİHDAMA KATKI
Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hedeflerinin kooperatifleri yerli ve milli ekonominin arkasındaki ‘itici yerel güç’ haline getirmek olduğunu söylerken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladıklarını belirterek küçük esnafa Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modeliyle destek olacaklarını duyurdu. Konuşmasına “Fuarda bulunan Anadolu Bacıları Kadın Girişimi Kooperatifi, Aydıncık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Hayme Analar Kadın Kooperatifi gibi kooperatifçilerimiz, günümüzün Bacıyan-ı Rum’u, kadın ahileridir. Benzer şekilde Urla Su Ürünleri Kooperatifi, Çorum Enerji Kooperatifi, Yolören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve ismini sayamadığım tüm kooperatifçilerimiz; sizler, yüzlerce yıllık fütüvvet geleneğimizin bugünkü temsilcilerisiniz” diyerek başlayan Oktay, kooperatif faaliyetleriyle özellikle yerelde israfın önlendiğini, maliyetlerin düşürülerek istihdama doğrudan katkı sağlandığını aktardı.
12 BİNİ AŞTI
Kooperatiflerin ihtiyaç duyulan her yerde kurulabilme avantajı sayesinde, yoksulluğun azaltılması ve yerelden kalkınma için etkin bir araç olduğuna dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne bağlı girişimlerin yıllık iş hacimleri 2.5 trilyon doları geçmektedir. Sadece Avrupa Birliği içerisinde yaklaşık 250 bin kooperatif, 5.4 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Kooperatifçilik alanında bulunan büyük potansiyelin farkında olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de kooperatiflerin gelişimine önem veriyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla kooperatif girişimlerinin sürdürülebilir kalkınmanın altın anahtarı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Kasımda Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.34 artarak 12 bin 324’e ulaşmıştır. Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 567 bin 164’e yükselmiştir.” Oktay ve Pekcan daha sonra kooperatifçilik alanında ödül alanlara ödüllerini dağıttı.
RUSYA İLE ANLAŞMA
Türkiye Kooperatifler Fuarı’na Rusya, Brezilya, KKTC ve Almanya’dan da kooperatifler katılırken Rusya ile bu alanda işbirliği anlaşması da imzalandı. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve Kent-Koop Genel Başkanı Muammer Niksarlı, Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda, Rusya Kooperatifleri Merkez Birliği’nin, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile ticaret iş birliği protokolü imzalamasının bu fuarın en önemli çıktısı olduğunu söyledi.
BAKKAL AMCAYA TEDARiK DESTEĞi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladıklarını söyledi. Pekcan yaptığı açıklamada, “Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk” ifadelerini kullandı.
21 MİLYAR DESTEK
Pekcan, esnaf ve sanatkarın kara gün dostu olan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ülke ekonomisinde önemli bir unsur haline geldiğini vurgulayarak, “Şu ana kadar 564 bin 309 esnafımıza 40 milyar lira kredi kullandırmış bulunuyoruz. Bunun sadece 21 milyar lirasını bu sene 10 ay içinde verdik.” dedi. Kooperatiflerin işlemlerini kolaylaştırmak ve ülke ekonomisindeki sektör büyüklüğünü ölçebilmek için Kooperatif Bilgi Sistemi’ni oluşturduklarını anlatan Pekcan, sistemi günün koşullarıyla güncelleyerek aktif hale getireceklerini, bütün kooperatiflerle ilgili üretim bilgilerine bu sistem üzerinden ulaşılabilir olunacağını bildirdi. Pekcan, Kooperatifçilik Sektör Analizi çalışmalarının da sürdüğüne dikkati çekti.
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