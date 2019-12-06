Kooperatifler ekonomi için itici güç olacak

Ticaret Bakanlığı tarafından ATO Congresium’da düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 171 kooperatifin temsilci ve üyelerinin katılımıyla başladı.

İSTİHDAMA KATKI

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hedeflerinin kooperatifleri yerli ve milli ekonominin arkasındaki ‘itici yerel güç’ haline getirmek olduğunu söylerken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladıklarını belirterek küçük esnafa Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modeliyle destek olacaklarını duyurdu. Konuşmasına “Fuarda bulunan Anadolu Bacıları Kadın Girişimi Kooperatifi, Aydıncık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Hayme Analar Kadın Kooperatifi gibi kooperatifçilerimiz, günümüzün Bacıyan-ı Rum’u, kadın ahileridir. Benzer şekilde Urla Su Ürünleri Kooperatifi, Çorum Enerji Kooperatifi, Yolören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve ismini sayamadığım tüm kooperatifçilerimiz; sizler, yüzlerce yıllık fütüvvet geleneğimizin bugünkü temsilcilerisiniz” diyerek başlayan Oktay, kooperatif faaliyetleriyle özellikle yerelde israfın önlendiğini, maliyetlerin düşürülerek istihdama doğrudan katkı sağlandığını aktardı.

12 BİNİ AŞTI

Kooperatiflerin ihtiyaç duyulan her yerde kurulabilme avantajı sayesinde, yoksulluğun azaltılması ve yerelden kalkınma için etkin bir araç olduğuna dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne bağlı girişimlerin yıllık iş hacimleri 2.5 trilyon doları geçmektedir. Sadece Avrupa Birliği içerisinde yaklaşık 250 bin kooperatif, 5.4 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Kooperatifçilik alanında bulunan büyük potansiyelin farkında olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de kooperatiflerin gelişimine önem veriyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla kooperatif girişimlerinin sürdürülebilir kalkınmanın altın anahtarı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Kasımda Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.34 artarak 12 bin 324’e ulaşmıştır. Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 567 bin 164’e yükselmiştir.” Oktay ve Pekcan daha sonra kooperatifçilik alanında ödül alanlara ödüllerini dağıttı.