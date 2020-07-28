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Ekonomi

Köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

Gelen son dakika haberine göre, Köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak.

28 Temmuz 2020 Salı 07:57 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 07:58
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