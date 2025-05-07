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Ekonomi

Köprünün ayakları 100 metreyi aştı! ''Çılgın Proje''de yeni gelişme

Kanal İstanbul projesi kapsamında yapımına başlanan Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları 100 metreye ulaştı. Köprünün yanı sıra bölgede konutlar da hızla yükselmeye devam ediyor.

IHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 15:53 - Güncelleme:
Köprünün ayakları 100 metreyi aştı! ''Çılgın Proje''de yeni gelişme
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İstanbul için 'Çılgın Proje' olarak belirtilen Kanal İstanbul'daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Köprünün ayaklarının 100 metreyi ulaşması ile birlikte köprü yolu için de çalışmalar hızlandı.

Hafriyat kamyonları ve kepçeler yolun geçeceği bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Köprünün her iki ayağındaki işçilerin hummalı çalışması havadan çekilen görüntüleri yansıdı. Köprü projesi için onlarca vinç aynı anda çalışıyor.

Köprü ile birlikte çevredeki konutlar da yükseliyor. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli olacak.

Köprünün platform genişliği 46 metre diamond geometrisi tasarımı dikkat çeken köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

HABERİN VİDEOSU

KANAL İSTANBUL'UN ÜZERİNE 6 KÖPRÜ YAPILACAK

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor.

İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

İlk köprünün temelinin atılmasıyla Kanal İstanbul, fiilen hayata geçirilmeye başlanacak. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek.

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak.

Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek.

Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Gergin eğik askılı köprünün kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Kesim-8 kapsamında kanalla kesişen gergin eğik askılı köprünün kulelerinin, daimond şeklindeki tasarlanması sayesinde kule temelleri bir noktada toplanarak kanalla en az etkileşimi sağlanacak. Kuleler, plan boyutları ve cidar kalınlıkları değişken kutu kesitli iki adet betonarme ayakla teşkil edilecek. Bu ayaklar, tabliye seviyesinde ve tepede enine kirişler vasıtasıyla birbirlerine bağlanacak.

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