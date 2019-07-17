Koreli turistler rotayı Türkiye’ye çevirdi

Bu yılın beş ayında, 2018 yılının aynı dönemine göre Güney Koreli ziyaretçi sayısında yüzde 40’tan fazla artış oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-mayısta Güney Kore’den Türkiye’ye, 83 bin 866 turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde 59 bin 208 Güney Koreli, ülkeyi ziyaret etti. İstanbul, Kapadokya, Efes antik kenti, Antalya ve Pamukkale, Koreli ziyaretçilerin, ilkbahar ve yaz aylarında en çok ziyaret ettiği noktaların başında yer alırken İstanbul’da ise Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi ve Kapalıçarşı, gözde mekanları arasında bulunuyor.

PAZARLAMA ARTIRILMALI

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, “Türkiye Koreliler için iyi bir golf ve kültür destinasyonu olabilir. Bu turist sayısını artırmak için pazarlama teknikleri de artırılmalı”dedi.

TUR SATIŞLARI iKi KAT ARTTI

İstanbul merkezli Petra Paul Turizm Şirketinin sahibi Güney Koreli Se Man Oh, geçen yıla oranla tur satışlarında 2 kat artış olduğunu söyledi. Sultanahmet’teki hediyelik eşya mağazası satış müdürü İdris Akkuş, bu yıl mağazalarında çok sayıda Güney Koreli müşteri ağırladıklarını anlattı. Güney Kore’nin Başkeni Seul’den gelen iş kadını Yj Lee ise Türkiye’yi ve İstanbul’u çok egzotik bulduğunu belirtti. Lee, “Türkiye, Asya ile Avrupa’nın bir karışımı.Türk yemeklerini, özellikle lokumu, kebapları ve içecekleri gerçekten çok sevdim” dedi.