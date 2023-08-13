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Ekonomi

Körfez çıkarmasının ilk yatırımı geldi! Türk şirketin yüzde 40'ını satın aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı yatırım hedefli ziyaret ilk meyvesini verdi. Katar'ın en büyük kamu kurumlarından Katar Posta İdaresi, Türk ürünlerini dünyaya ulaştıran e-ticaret platformu Turkish Souq'un yüzde 40 hissesini satın aldı.

Yeni Şafak13 Ağustos 2023 Pazar 08:36 - Güncelleme:
Körfez çıkarmasının ilk yatırımı geldi! Türk şirketin yüzde 40'ını satın aldılar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye doğrudan yatırım hedefli Körfez ziyareti meyvelerini vermeye başladı. Erdoğan'ın üç günlük Körfez turunun ardından ilk yatırım Katar'dan geldi. Katar'ın en büyük kamu kurumlarından birisi olan Katar Posta İdaresi, İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 50 farklı ülkeye ürün ihraç eden e-ticaret platformu Turkish Souq'un yüzde 40 hissesini satın aldı. Turkish Souq bu yatırımla birlikte çok daha fazla ülkeye ulaşacak.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ MEYVESİNİ VERİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay üç günlük Körfez turu kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş, ardından Katar'a daha sonra da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Erdoğan'ın Körfez turunda yaptığı ziyaretlerde ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilmiş ekonomik iş birlikleri masaya yatırılmıştı. Bu kapsamda ilk yatırım haberi Katar'dan geldi.

YÜZDE 40 HİSSEYİ SATIN ALDI

Katar'ın en büyük kamu ortaklıklarından biri olan Katar Posta İdaresi, 2021 yılında da Turkish Souq ile ilgilenmişti. Yapılan görüşmelerde Katar Postası CEO'su Al Naemi, turkishsouq'un e-ihracat platformunun ulusal ve uluslararası niteliğiyle ele alındığını belirterek, tüm dünya haklarının e-ticaret üzerinden Türk ürünlerini satın alma imkanına kavuştuklarını ifade etmişti. Bu görüşmeden 2 yıl sonra Katar Posta İdaresi, Türk ürünlerini tüm dünyaya e-ticaret platformu üzerinden ulaştıran Turkish Souq'un yüzde 40 hissesini resmen satın aldı.

İHRACAT HEDEFİNE ÖNEMLİ KATKI

Katar'la yapılan anlaşmayla bugüne kadar e-ticaret platformu üzerinden ihracata önemli katkılar sağlayan Turkish Souq'un pazar ağını daha da genişletecek. KOBİ'lerin mobilya, dekorasyon, aksesuar, giyim, gıda, güzellik ürünleri, spor ekipmanları ve birçok farklı kategori ile dünya pazarlarına açılmasına olanak sağlayan Turkish Souq, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Türk ürünlerine Katar'dan tek tıkla ulaşılabilmesine imkan veren Turkish Souq, kısa sürede 300 binden fazla ürünü dünyanın 50 ülkesine ulaştırılabilir hale getirdi.

LOJİSTİK AVANTAJ SAĞLIYOR

Türkiye'nin lojistik ağını güçlendirmeyi hedefleyen ülkeler arası e-ticaret platformu, dünya posta ağını ve lojistik avantajını kullanacak. Bu sayede, yurt dışına e-ticaret köprüleri oluşturmayı amaçlanıyor. Platform, Türkiye'den yurt dışına ihracat yapmak isteyen birçok firma için gönderi ağı, çağrı merkezi ve müşteri tecrübesinde büyük fayda sağlıyor.

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