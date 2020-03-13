Körfez TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Kocaeli Körfez canlı yayın izle

13 Mart 2020 Cuma 11:18 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:18

TOKİ Kocaeli Körfez kuraları bugün çekiliyor. TOKİ'nin 100 Bin Konut Projesi kapsamında Kocaeli'nin Körfez ilçesine inşa edeceği 1500 konut bugün sahiplerini bulacak. TOKİ Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşımızın sağlığını korumak için '100 bin yeni sosyal konut projesi' kapsamında gerçekleştirilen kura törenlerini iptal ettiğini açıkladı. TOKİ kuraları, kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde noter hurunda gerçekleştilecek ve kura töreni TOKİ sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarılacak. TOKİ Kocaeli Körfez canlı yayın izleme linkine haberimizin detaylraından ulaşabilirsiniz.

KÖRFEZ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

2020 TOKİ Kocaeli Körfez kura sonucu isim listesi henüz açıklanmadı. Körfez TOKİ kura sonuçları isim isim açıklanır açıklanmaz habrrimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KOCAELİ KÖRFEZ CANLI YAYIN İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

E- DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.