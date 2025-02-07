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Ekonomi

Körfez ülkeleri Türkiye'yi seçti: 126 milyar dolarlık dev başarı

Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı 2020-2024 döneminde 126,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AA7 Şubat 2025 Cuma 12:24 - Güncelleme:
Körfez ülkeleri Türkiye'yi seçti: 126 milyar dolarlık dev başarı
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Türkiye ile "Körfez ülkeleri" olarak tabir edilen Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Umman arasında son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler ve ekonomiye dair anlaşmalar, diplomatik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağladı. Bu gelişmeler, taraflar arasındaki dış ticaret rakamlarına da yansıdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin anılan ülkelere 2020-2024 dönemindeki toplam ihracatı 126 milyar 696 milyon 510 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- İHRACATTA IRAK ZİRVEDE

Ülke bazında değerlendirildiğinde söz konusu 5 yılda en fazla ihracat yapılan ülke 59,8 milyar dolarla Irak oldu. Bu dönemde BAE'ye yapılan ihracat da 3 katına çıkarak, 2,8 milyar dolardan 8,3 milyar dolara yükseldi. İran ve Suudi Arabistan da ihracatta öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Bu dönemde Körfez ülkelerinden ithalat dalgalı bir seyir izledi. Geçen yıl itibarıyla son 5 yılda bu ülkelerden alınan mallar için 83,4 milyar dolar ödendi.

- DIŞ TİCARET FAZLASI 9,6 KATINA ÇIKTI

Körfez ülkeleriyle dış ticaret dengesi de bu dönemde Türkiye lehine seyretti. Türkiye, 2020'de 1,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken bu rakam 9,6 katına çıkarak 14 milyar dolara kadar yükseldi. Bu gelişmede BAE'ye ihracatta yaşanan hızlı yükseliş etkili oldu.

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle dış ticaretinin (bin dolar) 2020-2024 dönemindeki gelişimi şöyle:

Yıllar20202021202220232024Toplam
İhracat19.048.43322.168.85025.948.91929.154.83330.375.475126.695.745
İthalat17.580.22812.476.42916.646.78220.321.45616.347.38983.372.284
Ticaret Dengesi1.468.2059.692.4219.302.1378.833.37714.028.08643.323.461

  • Türkiye ihracatı
  • Körfez ülkeleri
  • 2020-2024

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