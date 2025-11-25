İSTANBUL 16°C / 10°C
Ekonomi

Körfez ülkesiyle ortak masa: Kalkınma Yolu Projesi'nde kritik istişare

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da Katar Ulaştırma Bakanı Muhammed bin Abdullah bin Muhammed Al Thani ile Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere Türkiye-Katar ortak projelerini ele aldı ve işbirliğini güçlendirme adımlarını görüştü.

AA25 Kasım 2025 Salı 20:53 - Güncelleme:
Körfez ülkesiyle ortak masa: Kalkınma Yolu Projesi'nde kritik istişare
Uraoğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) 34. Dönem Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Londra'da temaslarını sürdürdü.

Bakan Uraloğlu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdessamad Kayouh ile yapılan görüşmede ulaştırma ve lojistik alanında yapılacak çalışmalar ve işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Malta Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Bakanı Chris Bonett ile bir araya gelen Uraloğlu, iki ülkenin ulaşım ve altyapı projelerini ele alarak mevcut işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Uraloğlu, Katar Ulaştırma Bakanı Muhammed bin Abdullah bin Muhammed Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere Türkiye ve Katar'ın ortak çalışmaları üzerinde istişarede bulunuldu.

Bakan Uraloğlu'nun son toplantısı İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ile oldu.

Görüşmeye ilişkin paylaşımında Uraloğlu, "İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander Hanımefendi'yi ziyaret ettik. Ulaştırma alanındaki güncel gelişmeler, sürdürülebilir projeler ve karşılıklı işbirliğimizi güçlendirecek adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak güçlü ulaşım altyapımız ve stratejik vizyonumuzla küresel ölçekte ortaklıklara değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

