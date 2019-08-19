Körfez’den Türkiye’ye 2 milyar TL yatırım
Ortadoğulu şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarına aracılık eden A&S Investment’in Yönetim Kurulu Başkanı Akkuş “13 yılda aracılığımızla 3.5 milyar dolar yatırım geldi. Medya ve eğitim için 2 milyar TL yatırım yapacağız” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
2007 yılından bu güne kadar 3,5 milyar doların üzerinde yabancı sermaye işlemine aracılık eden A&S Investment, 2019 yılında medya ve eğitim alanında 2 milyar TL’lik yatırıma hazırlanıyor. 1962’den bu yana Türkiye’de üç kuşaktır ticaretle meşgul olduklarını belirten A&S Investment Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “Bünyemizde gayrimenkul, inşaat, finans ve varlık yönetimi, yatırım danışmanlığı, ihracat, turizm, enerji, eğitim, medya ve perakendeciliğin olduğu, 4 ülkede 18 şirketin toplamından oluşmuş, yabancı ortaklı bir Türk şirketiyiz” diye konuştu.
3.5 MİLYAR $ GELDİ
Cevahir Alışveriş Merkezi’nin satılmasına aracılık ederek 890 milyon dolarlık yabancı sermaye girişini sağladıklarını anlatan Akkuş “Bu yatırımın yurtdışından gelmesi, satılması tamamen bizim yapmış olduğumuz çalışma sonucunda gerçekleşti. Türkiye’ye en çok Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yatırımcı geliyor. Bu yatırımcılar Türkiye’nin karlılığını ve büyüme potansiyelini biliyor. Ortadoğu’dan Türkiye’ye son 13 yılda bizim kanalımızla 3.5 milyar dolar yatırım geldi. Bunun yüzde 75’i gayrimenkul finansmanı. Geri kalanı ise bankacılık ve finans sektörü” diye konuştu.
MEDYA İŞİNE GİRİYOR
TV8'e ortak olacağı yönünde haberler de bulunan Akkuş, “2007 yılından beri yatırımlara aracılık etmiş A&S Investment olarak bu yıl eğitim ve medya alanında gerçekleştirmeyi planladığımız bazı satın almalar ile toplamda 2 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz” dedi.
Yatırmlarından söz eden Akkuş “”Yakında Türkiye’de çok yaygın bir eğitim kurumunu satın alacağız. 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca eğitim kurumumuzu franchise vererek tüm Arap alemine yaymak istiyoruz. Devamında da Türkiye’de bir üniversite projemiz olacak. Medya alanında ise şu sıralar görüşmelerimiz sürüyor. Medya alanına gerçekleştireceğimiz satın almanın ardından da aynı bölgelere açılım planlıyoruz” diye konuştu.
KAYNAKLAR TÜRKİYE’YE AKTI
Arap Baharı ile oluşan olumsuz ortamın Ortadoğu’daki yatırımları Batı’ya kaydırdığını anlatan Akkuş “ Türk iş adamları bölgelere gidip orada şirketler kurması, hizmet bilgi birikimi, know-how’ın o bölgelere sunulması ile Türkiye’ye gelen yatırımı ciddi anlamda artırabiliriz. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya’da tüm ülkelere Türkiye’den 4 saatten az uçuş saatiyle ulaşabilmemiz de önemli olacaktır” dedi.
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