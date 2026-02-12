Kocaeli ulaşımında bir dönüm noktası olarak nitelendirilen Körfezray metro projesinde, tünel açma makinelerinin (TBM) sayısı artırılarak dev bir operasyona imza atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin omuz omuza yürüttüğü projede, yer altındaki çalışmalar 24 saat kesintisiz sürüyor.

DEV KÖSTEBEKLERİN SAYISI 4'E ÇIKTI: HEDEF KESİNTİSİZ ULAŞIM

Projenin kalbi niteliğindeki SEKA Devlet Hastanesi istasyonunda hummalı bir çalışma var. Kurulumu tamamlanan yeni TBM'nin de toprak altına inmesiyle birlikte, projede aynı anda kazı yapan "dev köstebek" sayısı 4'e yükseldi. Bu hamleyle birlikte tünel açma işlemlerinin planlanandan çok daha hızlı ilerlemesi hedefleniyor.

TBM'LER HANGİ İSTİKAMETTE İLERLİYOR?

Şu an aktif olarak çalışan dev makinelerin dağılımı ise şöyle:

Otogar Yönü: 6 Eylül 2025'ten bu yana iki ayrı makine durmaksızın kazı yapıyor.

Derince Yönü: 8 Aralık 2025'te başlayan kazı çalışmalarına, kurulumu yeni biten ikinci makine de dahil oldu.

Çifter Kolla İlerleme: Her iki yöne de çifter makinelerle devam edilmesi, projenin bitiş tarihini öne çekecek stratejik bir adım olarak görülüyor.

SIRADA DERİNCE ETABI VAR: 2 YENİ MAKİNE YOLDA!

Körfezray'da müjdeler bununla sınırlı değil. Derince Millet Bahçesi sahasına getirilen 2 adet TBM'nin montaj işlemleri büyük bir titizlikle devam ediyor. Bu makinelerin de kısa süre içinde toprağa girmesiyle yer altındaki güç birliği daha da artacak.

RAKAMLARLA KÖRFEZRAY PROJESİ

Toplam Hat Uzunluğu: 28,7 kilometre.

İstasyon Sayısı: Toplamda 19 istasyonun 17'sinde inşaat çalışmaları (fore kazık, dolgu ve zemin etüdü) eş zamanlı sürüyor.

Çalışma Düzeni: 7 gün 24 saat, vardiyalı sistem.