İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6518
  • EURO
    52,023
  • ALTIN
    7128.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Körfezray çalışmalarında ''4 koldan hücum''... Trafik çilesini bitirecek proje
Ekonomi

Körfezray çalışmalarında ''4 koldan hücum''... Trafik çilesini bitirecek proje

Kocaeli'nde ulaşımı güçlendirecek 'Körfezray' projesinde tünel açma operasyonları hız kazandı. Yer altındaki çalışmalar kesintisiz sürerken, tünel açma makinelerinin sayısı 4'e yükseltildi. Toplamda 19 istasyonda hizmet verecek 28,7 kilometrelik Körfezray hattının 2028'de hizmete girmesi planlanıyor.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Körfezray çalışmalarında ''4 koldan hücum''... Trafik çilesini bitirecek proje
ABONE OL

Kocaeli ulaşımında bir dönüm noktası olarak nitelendirilen Körfezray metro projesinde, tünel açma makinelerinin (TBM) sayısı artırılarak dev bir operasyona imza atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin omuz omuza yürüttüğü projede, yer altındaki çalışmalar 24 saat kesintisiz sürüyor.

DEV KÖSTEBEKLERİN SAYISI 4'E ÇIKTI: HEDEF KESİNTİSİZ ULAŞIM

Projenin kalbi niteliğindeki SEKA Devlet Hastanesi istasyonunda hummalı bir çalışma var. Kurulumu tamamlanan yeni TBM'nin de toprak altına inmesiyle birlikte, projede aynı anda kazı yapan "dev köstebek" sayısı 4'e yükseldi. Bu hamleyle birlikte tünel açma işlemlerinin planlanandan çok daha hızlı ilerlemesi hedefleniyor.

TBM'LER HANGİ İSTİKAMETTE İLERLİYOR?

Şu an aktif olarak çalışan dev makinelerin dağılımı ise şöyle:

Otogar Yönü: 6 Eylül 2025'ten bu yana iki ayrı makine durmaksızın kazı yapıyor.

Derince Yönü: 8 Aralık 2025'te başlayan kazı çalışmalarına, kurulumu yeni biten ikinci makine de dahil oldu.

Çifter Kolla İlerleme: Her iki yöne de çifter makinelerle devam edilmesi, projenin bitiş tarihini öne çekecek stratejik bir adım olarak görülüyor.

SIRADA DERİNCE ETABI VAR: 2 YENİ MAKİNE YOLDA!

Körfezray'da müjdeler bununla sınırlı değil. Derince Millet Bahçesi sahasına getirilen 2 adet TBM'nin montaj işlemleri büyük bir titizlikle devam ediyor. Bu makinelerin de kısa süre içinde toprağa girmesiyle yer altındaki güç birliği daha da artacak.

RAKAMLARLA KÖRFEZRAY PROJESİ

Toplam Hat Uzunluğu: 28,7 kilometre.

İstasyon Sayısı: Toplamda 19 istasyonun 17'sinde inşaat çalışmaları (fore kazık, dolgu ve zemin etüdü) eş zamanlı sürüyor.

Çalışma Düzeni: 7 gün 24 saat, vardiyalı sistem.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.