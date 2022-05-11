Korku sardı! Petrol ve doğal gaz için bir yol yok

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarını, Batı'dan Moskova'ya yönelen yaptırım bombardımanı takip etti. Avrupa Birliği'nin (AB) bağımlı olduğı Rus petrol ve doğal gazının bu yaptırımlar kapsamına alınması tartışmaları, bazı ülkelerde korku ve paniğe neden oldu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayan mevcut önerisinin Macar ekonomisine atılan bir "atom bombası" anlamına geleceğini söyledi ve yaptırım paketini mevcut haliyle desteklemeyeceklerini belirtti.

Benzer bir açıklama da, bugün Dışişleri bakanı Peter Szijjarto'dan geldi.

"AB'NİN RUS PETROL VE DOĞAL GAZ YAPTIRIMLARININ ETKİSİNİ AZALTMA YOLU YOK"

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin Rusya'dan petrol tedarikine yönelik önerilen yasaktan kaynaklanan zararı azaltmanın bir yolunu bulamadığını söyledi.

Szijjarto açıklamasındda, "Brüksel'in Rusya'ya karşı bu olası petrol ambargosunun Macaristan ekonomisi üzerindeki atom bombası benzeri etkilerini kaldırabilecek bir çözüm önerisi yok." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan doğal gaz alımını kademeli olarak azaltmayı planlayan AB ülkeleri çözüm yolları ararken, Avrupa Komisyonu geçtiğimiz hafta, Moskova'dan petrol ithalatını yıl sonuna kadar bitirmeyi önerdi. Budapeşte, Rus enerjisine olan yoğun bağımlılığı nedeniyle bu fikri reddetti.

Szijjarto Pazartesi günü Macaristan parlamentosuna önerilen yaptırımların ülke için ciddi sorun teşkil ettiğini söyledi. Macar yetkililer, petrol ambargosunu engellemek için veto yetkilerini kullanacakları konusunda defalarca uyarıda bulundu.

MACARİSTAN'IN PETROL BAĞIMLILIĞI

Macaristan petrolünün %65'ini Rusya'dan Druzhba (Dostluk) boru hattından alıyor. Reuters'e göre Szijjarto, Macaristan'ın deniz taşımacılığı yasağını destekleyeceğini, ancak boru hatlarından yapılan enerji aktarımına yönelik yaptırımları desteklemeyeceğini söyledi.

Politico dergisi Salı günü, Brüksel'in Rus enerjisinin aşamalı olarak durdurulmasından kaynaklanan zararı azaltmak için tasarlanan, REPowerEU planı kapsamında, mali tazminat mekanizmaları uygulamayı düşündüğünü bildirdi.

Üst düzey bir AB yetkilisi, "Macaristan'a REPowerEU kapsamında ne kadar çok yardım edebilirsek, Rus petrolünden o kadar hızlı uzaklaşabilirler." dedi.

Star Gazetesi