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Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara yarım ücret!

Koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen ve prim şartından dolayı geçici gelir desteğinden yararlanamayan çalışanlar için 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 40. Maddesi devreye sokuldu. İlgili maddede zorunlu haller nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara 1 hafta boyunca yarım ücret ödenmesi şart koşuluyor.

26 Mart 2020 Perşembe 10:15 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:16
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda çok sayıda şirket ve işletme kapılarını geçici bir süreliğine kapattı.

Kimi personelleri ile evden çalışma modeliyle faaliyetlerine devam ederken bu yöntem ile işlerini yürütemeyenler ise çalışanlarını ücretsiz olarak izne ayırdı. Hükümet ise, koronavirüsün ortaya çıkardığı mağduriyetleri bir nebze de azaltmak için çalışanlara yönelik kısa çalışma ödeneğini devreye aldı.

15 AYDAN AZ ÇALIŞANLAR PANİKTE

İşverenler tarafından yapılacak başvurular üzerinden son 3 yıl içerisinde 450 gün prim yatırılmış, aynı iş yerinde de 60 gün çalışmış tüm çalışanlara işletmelerinin koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdiğinin tespit edilmesi halinde 3 ay süresince aylık minimum bin 752 TL'den başlayan geçici gelir desteği sağlanacak.

Günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60'ı olarak ödenecek kısa çalışma ödeneğinden prim şartından ötürü yararlanamayanlar için ise hukukçular 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 40. Maddesi'ne vurgu yapıp ödenecek ücrete dikkat çekiyor.

KORONAVİRÜS KARŞI KONULMASI MÜMKÜN OLMAYAN OLAY

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1190 E. ve 2018/1259 K. numaralı kararında yer alan, "Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır." tanımına işaret eden Avukat Burak Alcan, pandemi olarak ilan edilen koronavirüs hastalığının da neticeleri irdelendiğinde önceden öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir halden bahsetmenin mümkün olduğunu dile getrdi.

HER GÜN İÇİN YARIM ÜCRET ÖDENMELİ

23 Mart itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ek genelge gereği 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı uygulamasının yürürlüğe girdiğini ve kamu kaynaklı zorunlu bir karar ile de bir çok işletmenin iş yerlerinin geçici süreyle kapattığını ifade eden Alcan, bu itibarla mücbir sebep uyarınca çalışanın işe gelmesinin mümkün olmaması sebebiyle bir haftalık süre boyunca, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 40. Maddesi gereği, işçiye bu bekleme süresi içinde her gün için yarım ücret ödenmesi gerektiğini kaydetti.

1 HAFTAN FAZLA SÜRMESİ HALİNDE İŞ AKDİ FESHEDİLEBİLİR

Alcan, genele yönelik olarak sokağa çıkma yasağı uygulamasının 1 haftadan fazla süre ile devam etmesi halinde ise işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı nedenin ortaya çıkması halini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin 3’üncü bendi gereği işverenin iş akdini haklı nedenle feshedebileceğine de işaret etti.  (Yeni Şafak)

Koronavirüse şeffaf brandalı önlem

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